Таджикистан передал Байдену ноту протеста из-за его высказываний о стране

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ДУШАНБЕ. 14 СЕНТЯБРЯ - МИД Таджикистана передал послу США ноту протеста из-за высказывания Байдена о стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает РИА Новости , выступая в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана, Байден упомянул один из самых драматичных моментов, когда афганцы, пытаясь покинуть страну, держались за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и разбивались, падая с высоты. В связи с этим он упомянул Таджикистан.





Если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет. - Прим. редакции) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, вы получили бы людей, висящих в нише шасси".

В ноте протеста, переданной американскому послу Джону Марку Поммершайму, отмечается, что "подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства". В ведомстве также подчеркнули, что Душанбе заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Вашингтоном "в духе взаимной поддержки и взаимного уважения".





Напомним, 16 августа талибы заявили о захвате Афганистана . В тот же день афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, покидающего Кабул, выпадают люди, предположительно, афганцы, которые пытались бежать из страны, зацепившись за шасси.

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