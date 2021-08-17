"Талибан" объявил о захвате Афганистана

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КАБУЛ. 16 АВГУСТА - Талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Боевики террористического движения "Талибан" в воскресенье вошли в столицу Афганистана - Кабул. Они взяли под контроль всю территорию Афганистана, а также президентский дворец. Талибы намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем "Талибана" в 1996–2001 годах, сообщает rbc.ru

В воскресенье, 15 августа, силы "Талибана" начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Тотальное отступление афганских войск началось с падения второго и третьего по величине городов страны Кандагара и Герата 12 августа - их отдали почти без боя. На следующий день талибы встали уже в 50 километрах от Кабула, когда взяли город Пули-Алам. 14 августа пал Мазари-Шариф, который считался опорным пунктом афганских властей на севере. Утром 15 августа был сдан Джелалабад - последний, не считая столицы, крупный город, который был под контролем правительства.

В заявлении талибов, которое приводит Al Arabiya, говорится, что "в Кабуле нет боевых действий" и движение "установило контроль над всем Афганистаном".

Иностранцам разрешено покинуть Кабул, заявили в "Талибане". При этом они могут и остаться, если зарегистрируют у движения свое присутствие.

Талибы заявили, что женщины смогут работать, получать образование, а также выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб.

По данным агентства AP, боевики вплотную подошли к столице, заняв районы Калакан, Карабаг и Пагман. Al Arabiya сообщила о столкновениях талибов с афганской армией на севере и юге Кабула.

В президентском дворце в Кабуле начались переговоры властей с делегацией "Талибана" о передаче власти. В МВД страны ранее пообещали, что она пройдет мирно, Кабул не подвергнется нападению и правоохранительные органы обеспечат безопасность города.

Днем Al Arabiya сообщала, что президент Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. По данным Khaama Press и Reuters, главой переходного правительства страны будет назначен экс-руководитель МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали. К вечеру афганский портал TOLO News и источник "РИА Новости" в посольстве России в Афганистане сообщили о бегстве президента. По данным таджикского Asia-Plus, он улетел в Таджикистан.

Талибан" заявил, что приказал своим силам "стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город", пока идут переговоры. Боевики готовы обеспечить безопасный коридор всем желающим покинуть страну.

Талибан" перешел в наступление после вывода из Афганистана войск США в начале июля. К середине августа талибы контролировали больше половины провинций страны и захватили основные крупные города, за исключением Кабула.





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