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"Талибан" объявил о захвате Афганистана

16.08.2021 9100
"Талибан" объявил о захвате Афганистана
Фото: tass.ru
КАБУЛ. 16 АВГУСТА - Талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Боевики террористического движения "Талибан" в воскресенье вошли в столицу Афганистана - Кабул. Они взяли под контроль всю территорию Афганистана, а также президентский дворец. Талибы намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем "Талибана" в 1996–2001 годах, сообщает rbc.ru.
 
В воскресенье, 15 августа, силы "Талибана" начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Тотальное отступление афганских войск началось с падения второго и третьего по величине городов страны Кандагара и Герата 12 августа - их отдали почти без боя. На следующий день талибы встали уже в 50 километрах от Кабула, когда взяли город Пули-Алам. 14 августа пал Мазари-Шариф, который считался опорным пунктом афганских властей на севере. Утром 15 августа был сдан Джелалабад - последний, не считая столицы, крупный город, который был под контролем правительства.
 
В заявлении талибов, которое приводит Al Arabiya, говорится, что "в Кабуле нет боевых действий" и движение "установило контроль над всем Афганистаном".
 
Иностранцам разрешено покинуть Кабул, заявили в "Талибане". При этом они могут и остаться, если зарегистрируют у движения свое присутствие.
 
Талибы заявили, что женщины смогут работать, получать образование, а также выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб.
 
По данным агентства AP, боевики вплотную подошли к столице, заняв районы Калакан, Карабаг и Пагман. Al Arabiya сообщила о столкновениях талибов с афганской армией на севере и юге Кабула.
 
В президентском дворце в Кабуле начались переговоры властей с делегацией "Талибана" о передаче власти. В МВД страны ранее пообещали, что она пройдет мирно, Кабул не подвергнется нападению и правоохранительные органы обеспечат безопасность города.
 
Днем Al Arabiya сообщала, что президент Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. По данным Khaama Press и Reuters, главой переходного правительства страны будет назначен экс-руководитель МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали. К вечеру афганский портал TOLO News и источник "РИА Новости" в посольстве России в Афганистане сообщили о бегстве президента. По данным таджикского Asia-Plus, он улетел в Таджикистан.
 

Талибан" заявил, что приказал своим силам "стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город", пока идут переговоры. Боевики готовы обеспечить безопасный коридор всем желающим покинуть страну.

 

Талибан" перешел в наступление после вывода из Афганистана войск США в начале июля. К середине августа талибы контролировали больше половины провинций страны и захватили основные крупные города, за исключением Кабула.


 

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