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Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане

15.08.2021 9586
Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подробностями глава государства поделился в своем аккаунте в Твиттере.
 

Провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА. Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий", - сообщил Токаев.

 
Накануне стало известно, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещена в Казахстане) захватили последний из крупнейших городов на пути к столице Афганистана Кабулу - Джелалабад. Талибы выложили в сети фотографии, на которых они запечатлены в офисе губернатора города. По словам одного из местных жителей, боевики захватили Джелалабад без боя.
 
К вечеру субботы талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана.
 
Мазари-Шариф считался оплотом сопротивления талибам, в нем были сосредоточены значительные силы, и такое быстрое падение стало неожиданностью для внешнего мира и, вероятно, для прозападного правительства во главе с президентом Ашрафом Гани. Теперь под контролем этого правительства, как передают иностранные корреспонденты из Кабула, из крупных городов остались, по сути, только столица и центр соседней провинции Нангархар, Джелалабад - если не считать отдельных очагов сопротивления, отрезанных от Кабула и друг от друга. 
 
В субботу, 14 августа, боевики "Талибана" взяли столицы еще двух провинций, Пактика и Кунар, на востоке страны. Бои также идут недалеко от Майдан-Шара, столицы провинции Майдан-Вардак, примерно в 40 километрах к юго-западу от Кабула. В пятницу боевики также захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, в 80 километрах к югу от Кабула, а на следующий день, как сообщил телеканалу "Аль-Джазира" депутат парламента от Логара Хода Ахмади, дошли до северной границы этой провинции и оказались в 11 километрах от Кабула. Боевики уже заняли административные центры большей части из 34 провинций Афганистана. 
 
Столица может пасть в течение месяца, предупреждали ранее американские военные. В Кабуле сейчас находятся сотни тысяч афганцев, которые бежали из других регионов страны, захваченных талибами.
 

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