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Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Брюссель

22.11.2021, 19:13 40285
Фото: пресс-служба МИД РК
ДУШАНБЕ. 22 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в 17-й встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Делегацию ЕС возглавили вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл и Европейский комиссар по международным партнерствам Ютта Урпилайнен, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межрегионального и глобального сотрудничества, включая совместную борьбу с негативными последствиями пандемии, восстановление докризисных показателей взаимной торговли и инвестиций, приоритеты программной деятельности ЕС в регионе, а также ситуацию в Афганистане.
 
Глава казахстанской делегации подчеркнул ключевую роль науки, технологий и инноваций, а также предложил европейской стороне инициировать новые региональные программы ЕС в указанных сферах. Инициативу Казахстана всецело поддержали представители всех государств Центральной Азии.
 
Участниками встречи была подтверждена общая заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере здравоохранения, экономики, защиты прав человека и верховенства права, реагировании на региональные вызовы и угрозы, связанные с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, управлении границами и расширении межведомственного сотрудничества между правоохранительными органами, а также выработке совместных подходов к решению афганской проблематики.
 
Также были затронуты вопросы устойчивого развития региона, включая сотрудничество в области рационального использования трансграничных водных ресурсов, решения проблем экологии и изменения климата. По итогам встречи было принято совместное коммюнике.
 
Тлеуберди провел отдельные переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Борреллем. Стороны подробно рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, а также обсудили ход подготовки предстоящего официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Брюссель.
 

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Глава государства принял генерального директора отделения ООН в Вене

22.11.2021, 19:06 43660
Глава государства принял генерального директора отделения ООН в Вене
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Президент Казахстана принял генерального директора отделения ООН в Вене, исполнительного директора управления ООН по наркотикам и преступности Гаду Вали, находящуюся в нашей стране с визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, а также киберпреступлениями, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил центральную роль ООН в международных делах и подтвердил намерение Казахстана тесно взаимодействовать с всемирной организацией в сферах обеспечения устойчивого развития, безопасности и стабильности. Глава государства поддержал активную деятельность управления ООН по наркотикам и преступности в регионе, особенно в условиях текущей ситуации в Афганистане.
 
Президент Казахстана одобрил принятие новой программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы, которая заложит прочную основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества.
 
Гада Вали высоко оценила проводимые в нашей стране реформы, в том числе направленные на модернизацию правоохранительной системы. Она также поблагодарила нашу страну за помощь в эвакуации персонала ООН из Афганистана и размещение их в Алматы.
 

В ОДКБ планируют создать оперативную группу в случае обострения ситуации в Афганистане

20.11.2021, 10:27 132301
МОСКВА. 20 НОЯБРЯ - В Организации Договора о коллективной безопасности планируют создать оперативную группу в случае обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В качестве серьезной угрозы безопасности Организацией рассматривается текущее развитие обстановки в Афганистане. В связи с этим в ходе состоявшейся 23 августа внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ был поставлен ряд задач, направленных на выработку и осуществление совместных действий по недопущению дальнейшего распространения кризисных явлений с территории ИРА", - отметил заместитель генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев.

 
По словам Ордабаева, "в случае резкого обострения ситуации в Центре кризисного реагирования ОДКБ планируется создание оперативной группы для осуществления во взаимодействии с компетентными органами государств - членов ОДКБ мониторинга динамики развития текущей обстановки, ситуации на границе".
 
Как отметили в ОДКБ, запланировано всестороннее усиление войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также прорабатываются меры по укреплению таджикско-афганской границы, созданию на территории государств-членов ОДКБ запасов материальных средств для обеспечения высокой готовности Коллективных сил ОДКБ, выполнения гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев.
 
 

Утвержден план по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармсубстанциями

19.11.2021, 18:29 134542
ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване утвержден План мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ, создание которого инициировано Евразийской экономической комиссией, разработан по поручению глав государств евразийской "пятерки" в целях стабильного развития лекарственного рынка стран Союза не только на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но и на дальнейшую перспективу. 
 

Реализация мероприятий плана будет способствовать созданию в странах ЕАЭС полного цикла производства наиболее важных лекарственных препаратов, вакцин и фармацевтических субстанций, а также усилению инновационного вектора развития. Поддержка нашей инициативы на столь высоком уровне позволит фармацевтической отрасли ЕАЭС перейти на новый уровень, благодаря стабильному развитию и расширению кооперационного сотрудничества внутри Союза, несмотря на турбулентность внешних рынков. Комиссия совместно со странами сформирует перечень лекарств и субстанций, производство которых необходимо обеспечить в Союзе в первую очередь", - сказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
По его словам, планом предполагается реализация ряда мероприятий. Это формирование евразийской технологической платформы по направлению "Фармацевтика", подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы Союза, применение мер тарифного и нетарифного регулирования, субсидирование отдельных этапов разработки, производства и дистрибуции лекарственных средств и фармацевтических субстанций, проработка вопросов финансирования кооперационных проектов. 
 
Реализация плана также будет способствовать дальнейшему развитию производства вакцин, в том числе против коронавируса.
 
В подготовке документа по развитию фарминдустрии приняли участие как отраслевые эксперты и научные организации, так и представители фармацевтического бизнеса Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.

Напомним, на заседании межправсовета в Ереване была достигнута договоренность о том, что граждане стран ЕАЭС смогут получать кредиты в любой стране пятерки независимо от гражданства.
 

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