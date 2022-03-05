Касым-Жомарт Токаев в мае посетит Турцию

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НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Глава государства принял вице-президента Турции Фуата Октая, прибывшего в столицу Казахстана с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства и актуальные вопросы международной повестки, сообщает пресс-служба Акорды

Приветствуя Фуата Октая, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что с удовлетворением принял его приглашение посетить Турцию в мае текущего года.

Глава государства констатировал высокий уровень двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и заявил о необходимости их дальнейшей активизации.

В свою очередь вице-президент Турции передал главе государства и народу нашей страны слова приветствия от президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он добавил, что в Турции с нетерпением ожидают визита казахстанского лидера.

Фуат Октай также передал Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание турецкого лидера по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.

Вице-президент Турции высоко оценил принимаемые в нашей стране меры по преодолению возникающих вызовов и реализации реформ под твердым и умелым руководством президента Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев высказал признательность за решение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в VI саммите СВМДА, который состоится в октябре текущего года в Нур-Султане.