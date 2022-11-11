Глава государства провел встречу с премьер-министром Венгрии

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 8 ноября в посольстве России в Казахстане состоялся торжественный прием, посвященный Дню народного единства и 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, - 8 ноября в посольстве России в Казахстане состоялся торжественный прием, посвященный Дню народного единства и 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, сообщает пресс-служба посольства РФ.

В мероприятии приняли участие представители органов власти Казахстана, государственные деятели, духовенство, деятели науки, культуры и искусства, представители парламента, местного дипломатического корпуса, деловых кругов, общественности, соотечественников и СМИ.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, обращаясь к гостям с приветственным словом, рассказал о многовековой истории отношений братских народов России и Казахстана. В завершение своего выступления посол привел мысль выдающегося советского ученого-этнографа Л.Н. Гумилева о том, что с древних времен, когда Русь сомкнула свои границы с Великой степью, степняки и славяне научились жить в этническом симбиозе, указав на справедливость и актуальность этого высказывания и для нашего времени.

Выступивший на приеме заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев поздравил всех присутствующих с Днем народного единства и 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Заместитель главы казахстанского внешнеполитического ведомства в своем приветственном слове подчеркнул поступательное развитие казахстанско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства, которые являются наглядным примером успешного межгосударственного сотрудничества. В своем выступлении Конуспаев также указал на высокую интенсивность контактов между главами двух государств, правительств, руководителей внешнеполитических ведомств и государственных органов, на прочную договорно-правовую базу между Россией и Казахстаном, а также тесные интеграционные связи в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС.

Прием прошел в теплой дружеской атмосфере.