В Астане состоялись казахстанско-российские политические консультации

Стороны детально обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений

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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В МИД РК состоялись казахстанско-российские политические консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, - В МИД РК состоялись казахстанско-российские политические консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, сообщает пресс-служба министерства.





В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего казахстанско-российского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.





В ходе выступления Конуспаев особо отметил успешное развитие казахстанско-российских отношений, основанных на принципах союзничества, дружбы и стратегического партнерства. В свою очередь Галузин высоко оценил положительную динамику развития казахстанско-российских отношений, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, качественного увеличения взаимной торговли и реализации совместных индустриальных проектов.





Подтверждая приверженность укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.



