27.02.2023, 13:44 24011
Казахстан закрыл торговое представительство в России
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о закрытии торгового представительства Казахстана в России.
Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее в Минторговли и в Минфине РК объяснили закрытие торгового представительства оптимизацией излишних структур.
В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО ЦРТП "QazTrade", которая выстроена во всех крупных городах и регионах России.
В то же время российская сторона заявила, что не планирует закрывать свое торговое представительство в Казахстане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все взятые обязательства по реализации упомянутого соглашения будут выполняться в полном объеме.
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28.02.2023, 18:21 1906
Объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем достиг исторического максимума
В 2022 году объем грузоперевозок составил свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году
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Пекин. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине состоялась встреча руководства АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГК "Китайские железные дороги", сообщили в пресс-служба нацкомпании.
На встрече отмечено, что объем перевозок грузов между двумя странами демонстрирует позитивную динамику. Грузоперевозки в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году", - сообщается в пресс-релизе.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества по вопросам развития международных транспортных коридоров, проходящих через Казахстан. Особое внимание уделено вопросам импорта из КНР.
На встрече также было уделено большое внимание новым проектам. В частности, рассмотрены вопросы модернизации участка Достык - Мойынты и строительства третьего железнодорожного погранперехода на участке Бахты - Тачэн.
Напомним, в минувшем году перевозки по коридору Китай - Азия - Европа за месяц увеличились на 218%. Это связано с переориентацией логистики с традиционных маршрутов через Россию.
28.02.2023, 17:48 2816
Свыше 23 млн тонн нефти планирует добыть "КазМунайГаз" в 2023 году
Компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева. Глава государства заслушал отчет об основных производственных итогах нацкомпании за 2022 год, а также о планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
По словам Мирзагалиева, компания достигла установленных показателей по добыче, переработке и транспортировке углеводородов. В 2023 году "КазМунайГаз" планирует добыть свыше 23 млн тонн нефти.
Глава государства также заслушал отчет о реабилитации месторождения Узень. Данный проект имеет не только экономическое, но и важное социальное значение.
Кроме того, Магзум Мирзагалиев доложил президенту о перспективах наращивания геологических запасов компании. По его словам, сегодня активно привлекаются инвестиции в новые перспективные проекты.
Президент был также проинформирован об исполнении его поручения по развитию "зеленых проектов".
Отдельно руководитель "КазМунайГаза" рассказал о работе над проектами по обеспечению населения качественной питьевой водой в регионах присутствия.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов. Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, особенно в преддверии весенних полевых работ.
Ранее сообщалось, что казахстанским аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы.
28.02.2023, 15:34 5176
Новому терминалу алматинского аэропорта гарантировали способность выдержать 10-балльное землетрясение
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство нового терминала аэропорта Алматы завершено на 45%, продолжение планируется на август 2024 года, сообщил сегодня на пресс-брифинге, посвященном деятельности воздушной гавани, президент аэропорта Эрсой Альп Эр Тунга.
По его словам, взлетно-посадочная полоса будет продлена до нового терминала. Также в нем будут созданы дополнительные выходы к самолетам, всего их будет 6. Также планируется увеличить количество парковочных мест с 533 до 1000.
Новый терминал рассчитан на 2,7 миллиона пассажиров.
Мы надеемся, что скоро завершится строительство и мы будем оказывать более качественные услуги, которые заслуживают жители города Алматы", - подчеркнул президент аэропорта.
Он также рассказал, что терминал строится в соответствии с риском 10-балльного землетрясения.
Мы хотим, чтобы здание было безопасно на 100%, строим его в соответствии со всеми стандартами и готовы к любому землетрясению", - заявил Эр Тунга.
Что касается реконструкции снесенного VIP-терминала, Эр Тунга рассказал, что все исторические части помещения имеют 3D-макеты, точно передающие оригинал. Их промаркировали и хранят в специальном помещении. Реконструкцию планируется завершить летом 2023 года.
Он также сообщил, что минувший год стал рекордным для Международного аэропорта Алматы.
23 декабря 2022 года аэропорт Алматы встретил своего 7-миллионного пассажира. Данное событие является историческим как для аэропорта, так и для города Алматы. Впервые за всю историю существования аэропорта пассажиропоток достиг 7 млн человек", - рассказал руководитель воздушной гавани.
Он отметил, что в 2023 году ожидается увеличение пассажиропотока до 8 млн человек.
Напомним, снос VIP-терминала Алматинского аэропорта 1936 года постройки, признанного памятником архитектуры, вызвал большое возмущение общественности. Мажилисмен Константин Авершин в своем депзапросе на имя генерального прокурора РК Берика Асылова отметил, что снос аэропорта требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов.
Безусловно, воздушная гавань крупнейшего в стране мегаполиса нуждается в модернизации. Но, уверен, существуют способы сделать это без ущерба историческим объектам и в консенсусе с общественностью", - подчеркнул депутат.
В пресс-службе аэропорта пообещали, что перенос VIP-терминала на новое место будет осуществлен с сохранением первоначального облика и всех декоративных элементов.
28.02.2023, 10:23 9826
"КазТрансОйл" отправила первую партию нефти в Германию
Фото: t.me/samrukazynaofficial
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "КазТрансОйл" сообщила о сдаче 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов российской "Транснефти", сообщает фонд "Самрук-Казына".
Казахстанская нефть будет направлена до пункта сдачи "Адамова застава" (нефтепровод "Дружба") для дальнейшей поставки в Германию, говорится в сообщении пресс-службы фонда.
В "КазТрансОйл" напоминают, что ранее направили заявку на транспортировку по этому сухопутному маршруту 1,2 млн тонн казахстанской нефти в 2023 году. Транзит осуществляется в рамках соглашения между правительствами РК и РФ.
В январе-сентябре 2022 года поставки казахстанской нефти в Германию выросли на 11% г/г, до 6,7 млн тонн, и стали третьим по значимости источником нефтяного импорта ФРГ. Основной маршрут поставок проходит по морю через Новороссийск (нефтепровод КТК) до итальянского Триеста и затем по Трансальпийскому нефтепроводу (TAL) в Баварию", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 23 февраля "КазТрансОйл" начала прием казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов для транспортировки в Германию.
Ранее Минэнерго РФ дало добро на транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.
28.02.2023, 10:06 10446
Карагандинский патронный завод передали в оплату акций "Казахстан инжиниринг"
100% доли ТОО "Steel manufacturing" передано государству по договору дарения
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Караганда. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинский патронный завод ТОО "Steel manufacturing" передан в оплату акций "Казахстан инжиниринг", передает корреспондент агентства.
АО "Казтехнологии" передало в республиканскую собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Steel manufacturing" по договору дарения.
В свою очередь государство передало 100% госдоли участия в уставном капитале ТОО в оплату акций АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
ТОО "Steel Manufacturing" - первый Казахстанский завод по производству патронов к ручному стрелковому оружию.
Ранее сообщалось, что ННОЦ перешел в государственную собственность.
28.02.2023, 08:39 11501
С 15 марта Шымкентский НПЗ остановится на капитальный ремонт
Фото: Минэнерго РК
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Шымкент. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе с 15 марта начнется плановый ремонт. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики.
По данным Минэнерго, в соответствии с утвержденным в декабре 2022 года графиком текущий ремонт Шымкентского НПЗ предусматривается в период 15 марта - 9 апреля 2023 года для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования с заменой, восстановлением его отдельных частей и их регулировкой.
Законом о гражданской защите РК требуется проведение планово-предупредительных ремонтов НПЗ РК (ППР) для обеспечения промышленной безопасности и освидетельствования технологического оборудования и трубопроводов, энергетического оборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов, сообщает Казинформ.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области после возобновления работы установки каталитического крекинга на АНПЗ наблюдавшаяся несколько дней проблема с нехваткой сжиженного газа решена.
10 февраля 2023 года ПНХЗ временно приостановил производство дизельного топлива в связи с обнаружением неполадок. С 14 февраля Павлодарский нефтехимзавод возобновил производство дизельного топлива после ремонта.
27.02.2023, 14:41 23021
Казахстан заинтересован в экспорте мяса в Китай
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские экспортеры очень заинтересованы в экспорте мяса в Китай, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
По прогнозу OECD-FAO (Продовольственное и сельскохозяйственное учреждение Организации Объединенных Наций. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), потребление говядины в Китае увеличится на 1,1 млн тонн к 2031 году, а импорт вырастет на 0,8 млн тонн. Мясная продукция входит в топ-3 импортируемых продуктов в Китае. Сегодня со стороны казахстанских экспортеров отмечается большая заинтересованность в экспорте в Китай данного вида продукции", - сообщает НПП "Атамекен".
По данным КГД МФ РК, максимальный экспорт в Китай за последние 5 лет наблюдался в 2019 году, который составил 13,5 млн долларов с долей в 44% от всего экспорта казахстанского мяса. Барьером в торговых отношениях стала пандемия и выявление ящура в Казахстане в 2021 году, из-за чего экспорт замороженной говядины и баранины в Китай был приостановлен. В апреле этого года ожидается прибытие инспекционной группы в Казахстан для принятия окончательного решения по экспорту мяса.
В 2022 году Казахстан экспортировал мяса на 124,7 млн долларов, что больше прошлогоднего показателя в 4 раза. Основной страной - импортером казахстанского мяса является Узбекистан (87%)", - отметили в палате предпринимателей.
Напомним, по данным Energyprom.kz, несмотря на увеличение экспорта мяса и снижение импорта, Казахстан все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки.
Проблемной зоной здесь является птицеводство", - отмечают аналитики.
При этом они подчеркивают, что с мясопродуктами ситуация еще печальнее.
Экспорт из РК в секторе - мизерный. Скажем, колбас республика поставила на внешние рынки за 11 месяцев всего 149 тонн, а импортировала - 39,1 тысячи тонн, то есть в 262 раза больше, чем экспортировала. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019 годом спад составляет сразу 63,4%. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения - показатель пренебрежительно мал", - рассказали они.
По данным агентства, цены на мясо в Казахстане выросли на 17% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области - на 22,6% за год.
Мясо и птица подорожали на 15,4% в годовой динамике, колбаса - на 22,2%, изделия из мяса - на 15,9%. Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4% за год, конина - на 16,7%, свинина - на 14,3%, баранина - на 12,9%, говядина - на 10,1%. Среди колбас вареная подорожала на 23,6%, полукопченая - на 22,2%.
27.02.2023, 09:24 27326
В Казахстане продолжается рост цен на продукты, за год удорожание достигло почти 26%
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января текущего года цены на продовольственные товары в РК выросли на 1,4% за месяц и на 25,7% за год.
В месячной динамике наибольший рост отмечен в Астане и Шымкенте: плюс 2,2% в каждом регионе. Ощутимый рост цен также был зафиксирован в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, сообщает energyprom.kz.
В годовой динамике сразу на 31,5% подорожали продукты в Мангистауской области. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская область (плюс 27,4%) и Шымкент (плюс 27,2%). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области, но и это значимые 23,8%.
Фрукты и овощи подорожали в месячной динамике на 4,5%, в годовой - на 21,2%. В том числе цены на фрукты выросли на 1,6% за месяц и на 19,7% за год, на овощи - на 10,2% за месяц и на 21% за год.
Заметно подорожали в годовой динамике среди фруктов курага (на 62,3%, до 4 тысяч тенге), бананы (на 45,2%, до 895 тенге), апельсины (на 30,5%, до 1 тысячи тенге), яблоки (на 12,4%, до 547 тенге) и лимоны (на 8,5%, до 1,2 тысячи тенге).
Среди овощей заметный годовой рост показали цены на репчатый лук (сразу на 62,4%, до 143 тенге), огурцы (на 55,6%, до 1,1 тысячи тенге), помидоры (на 20,3%, до 821 тенге), картофель (на 9,8%, до 157 тенге), свеклу (на 1,9%, до 242 тенге) и морковь (на 1,2%, до 149 тенге).
Цены на молочные продукты выросли на 1,2% за месяц и на 32,4% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 1,4% за месяц и на 32,9% за год, консервированное молоко - на 2,8% за месяц и на 46,4% за год, кисломолочные продукты - на 1,1% за месяц и на 33,3% за год.
Литр пастеризованного молока 2,5% жирности стоил 348 тенге, литр молока 3,2-4% жирности - 430 тенге, литр кефира - 367 тенге, килограмм сметаны - 1,8 тысячи тенге, килограмм творога - 2 тысячи тенге, килограмм твердого сыра - 4,7 тысячи тенге.
Мясо, включая мясопродукты, подорожало на 0,5% за месяц и на 16,9% за год. Непосредственно мясо и птица в годовой динамике показали удорожание на 15,7%, колбасы - на 22,7%, изделия из мяса - на 16%. Килограмм говядины можно было купить за 2,4 тысячи тенге, баранины - за 2,6 тысячи тенге, свинины - за 2,1 тысячи тенге, конины - за 2,9 тысячи тенге. Куры стоили в среднем по РК 1,4 тысячи тенге за кг, вареная колбаса - 2,6 тысячи тенге, полукопченая - 3,1 тысячи тенге.
Десяток яиц продавали за 486 тенге - на 1,7% дороже, чем в декабре, и на 25,8% дороже, чем в январе прошлого года.
Тем временем мука подорожала на 0,7% за месяц и на 42,8% за год, хлеб - на 0,3% за месяц и на 19,2% за год, макаронные изделия - на 0,9% за месяц и на 42,3% за год, крупы - на 0,4% за месяц и на 35,1% за год.
Пшеничный хлеб из муки высшего сорта можно было купить за 348 тенге за кг, из муки первого сорта - за 196 тенге, ржано-пшеничный - за 435 тенге. Мука высшего сорта стоила 377 тенге за кг, первого сорта - 241 тенге. По макаронным изделиям картина выглядела так: килограмм лапши стоил 1,2 тысячи тенге, рожек - 552 тенге, вермишели - 546 тенге.
Среди круп рис подорожал в годовой динамике на 39,6% за год, до 513 тенге, манная крупа - на 37,8%, до 471 тенге, пшено - на 24,2%, до 490 тенге, гречневая крупа - на 35,2%, до 718 тенге, овсяная - на 38,9%, до 635 тенге, перловая - на 41%, до 361 тенге.
$1 = 447,73 тенге.
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