Россия не будет закрывать торговое представительство в Казахстане

Фото: ЦИК РК

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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии Казахстана - В Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали об аккредитации наблюдателей иностранных государств и международной организации на внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.





Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что в рамках текущей избирательной кампании продолжается процедура аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций по представлениям Министерства иностранных дел. Он также напомнил, что согласно Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, процедура аккредитации завершается 13 марта в 18.00.





Секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман сообщил, что с момента открытия 20 января 2023 года института международного наблюдения Центральной избирательной комиссией аккредитованы 25 наблюдателей от 1 одного иностранного государства и 2 международных организации.





По состоянию на 9 февраля т.г от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры еще 37 наблюдателей от 2 иностранных государств и 1 международной организации.





От Китайской Народной Республики на аккредитацию представлены 2 кандидатуры, от Королевства Нидерландов - 3 кандидатуры.





От Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами на аккредитацию представлены еще 32 наблюдателя.





Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, Центральной избирательной комиссией к участию в выборах депутатов мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам были допущены все 7 политических партий, предоставивших в Центризбирком партийные списки, в которые включено 283 кандидата.





Константин Петров подчеркнул, что в разрезе списков политических партий в мажилис статистика выглядит следующим образом: "Народная партия Казахстана" - 52 кандидата, "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 54 кандидата, "Общенациональная социал-демократическая партия" - 19 кандидатов, Казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 18 кандидатов, "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 25 кандидатов, "Партия "Respubliсa" - 25 кандидатов, "Партия "AMANAT" - 90 кандидатов.





В каждом партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, молодежи, лиц с инвалидностью - по совокупности составляет не менее 30 процентов от общего числа включенных в него лиц.





В настоящее время ЦИКом направлены запросы в уполномоченные государственные органы на установление соответствия лиц, включенных в партийный список, требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.





Вопрос регистрации каждого партийного списка будет подробно рассматриваться на заседаниях ЦИК по мере поступления ответов государственных органов.





Также он сообщил, что по 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан выдвинуты 609 кандидатов или в среднем на один мандат 21 человек; 79 кандидатов выдвинуты 7 политическими партиями, 5 кандидатов выдвинуты четырьмя общественными объединениями, 525 или 86,21 % - самовыдвижением.





В текущей выборной кампании в 223 маслихата по республике избирается 3415 депутатов, в том числе 668 - в областной маслихат, 617 - городские, 2130 - в районные.





В разрезе партий статистика списков в маслихаты следующая: "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 200 кандидатов (20 регионов), "Партия "AMANAT" - 699 кандидатов (20 регионов), "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 136 кандидатов (20 регионов), Казахстанская партия зеленых "Байтақ" - 93 кандидатов (19 регионов, кроме Костаная), "Общенациональная социал-демократическая партия" - не представлено кандидатов (20 регионов), "Народная партия Казахстана" - 182 кандидата (20 регионов), "Партия "Respubliсa" - 161 кандидатов (20 регионов).





По одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов областного маслихата выдвинуты 1720 кандидатов, по выборам депутатов городского и районных маслихатов 10 124 кандидата.





Также об итогах выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов в регионах отчитались председатели территориальных избирательных комиссий, которые подробно проинформировали о ходе текущей кампании, результатах выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней и принимаемых мерах по проведению выборной кампании.





Нурлан Абдиров отметил, что согласно представленной информации, все 7 зарегистрированных политических партий будут участвовать в политической гонке за 69 мандатов мажилиса парламента. По 29 одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан выдвинуты 609 кандидатов или в среднем на один мандат 21 человек.





Наибольшая конкуренция по 63 человека в двух округах города Астаны, наименьшая - 8 человек в округе области Ұлытау.





Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней представлены 119 партийных списков. В этих списках - 1471 кандидат. По мажоритарной системе - 11 844 кандидата. В общей сложности, в депутаты мажилиса и маслихаты выдвигается 14 207 кандидатов", - заключил Нурлан Абдиров.



