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Токаев: Китай - один из ключевых торговых партнеров Казахстана
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры, сообщает пресс-служба главы государства.
Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель - активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем", - подчеркнул глава государства.
По его словам, сегодня Китай - один из ключевых торговых партнеров Казахстана.
По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня - более 31 млрд долларов. Полагаю, такими темпами в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до 35 млрд долларов. Поэтому предлагаю наметить новую планку в 40 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели мы могли бы расширить номенклатуру взаимной торговли", - сообщил президент.
Он также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в расширении экспорта сельхозпродукции в Китай.
Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 млн долларов", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, Казахстан готов поставлять бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлажденное мясо говядины, баранины.
Реализация экономического потенциала во многом зависит от транзитно-транспортной сферы. Здесь особо хотелось бы отметить наше плодотворное сотрудничество в рамках Вашей уникальной по масштабу инициативы "Пояс и путь". Завтрашний онлайн-запуск строительства логистического центра в сухом порту города Сиань станет еще одной точкой роста наших транспортно-логистических связей. В рамках диверсификации транспортных коридоров предлагаю активно использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)", - сообщил президент.
Он подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.
В данном контексте хотел бы выразить поддержку Вашим программным международным инициативам в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации. Убежден, их реализация будет способствовать достижению стабильности, безопасности и доверия в мире, а также ускорит достижение целей устойчивого развития", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие сотрудничества двух стран и подтвердил готовность приложить все усилия для выведения двусторонних отношений на новый уровень.
В этом контексте он отметил, что сегодняшние переговоры призваны придать дополнительный импульс укреплению межгосударственного сотрудничества.
Председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за принятие приглашения и поздравил его с 70-летним юбилеем.
В этот день Вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает Ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу "золотого 30-летия" китайско-казахских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество", - заявил председатель КНР.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Также в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику был подписан ряд документов.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай.