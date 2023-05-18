Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай  

19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия - Китай"

Фото: Акорда

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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает Акорда.





Акорда





В рамках визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.





Акорда





18 мая президент встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сианя.





Акорда





19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия - Китай". Также планируется участие в торжественном открытии генерального консульства РК в Сиане.





Дополнено, 17.05.2023, 13.30





В аэропорту города Сиань главе Казахстана, прибывшего с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, организовали торжественную встречу.









17.05.2023, 16.28





Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин.



