Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане во вторник стартует 14-й раунд переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

10-11 декабря в Нур-Султане в рамках Астанинского процесса пройдет 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии. "Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в нашу столицу. Среди них делегации государств-гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", - сообщил Смадияров.

По его информации, в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Делегацию России возглавит Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, уточнил представитель МИДа.

За день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 11 декабря", - заключил Айбек Смадияров.

Напомним, что в ходе 14-й международной встречи высокого уровня по Сирии в столице Казахстана планируется обсудить ситуацию "на земле", с акцентом на Заевфратье и Идлиб; меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести; продвижение политического процесса в свете запуска Конституционного комитета. Также участники обсудят активизацию комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе соответствующие инициативы о проведении международных конференций.

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