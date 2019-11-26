Очередная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет 10-11 декабря

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет 10-11 декабря. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.

10-11 декабря в Нур-Султане пройдет очередная 14-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака", - проинформировал Смадияров.

Он уточнил, что на повестке дня - ситуация "на земле" в Сирии, с акцентом на Заевфратье и Идлиб; меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести; продвижение политического процесса в свете запуска Конституционного комитета.

Также участники обсудят активизацию комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе соответствующие инициативы о проведении международных конференций.

Кроме того, "на полях" этой встречи запланировано проведение 10-го заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста", - уточнил представитель МИДа.

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