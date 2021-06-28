В Нур-Султане пройдет очередная XVI Международная встреча высокого уровня по Сирии

Фото пресс-службы МИД РК

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Встреча в Астанинском формате состоится 7-8 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во встрече планируется участие делегаций стран-гарантов: Ирана, России и Турции - правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака, сообщает пресс-служба МИД РК.

В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая; международное гуманитарное содействие Сирии; перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве; меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

В первый день переговоров ожидается проведение двусторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и пленарное заседание.

Кроме того, на полях XVI встречи в Астанинском формате запланировано проведение очередного заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК.

18 февраля Министерство иностранных дел Республики Казахстан распространило заявление, в котором приветствует итоги XV Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.

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