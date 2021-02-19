МИД: Казахстан приветствует итоги 15-й международной встречи по Сирии в Астанинском формате

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Республики Казахстан в четверг распространило заявление, в котором приветствует итоги 15-й международной встречи по Сирии в Астанинском формате, передает Kazakhstan Today.

Прошедшие 16-17 февраля 2021 года в Сочи многосторонние и двусторонние консультации правительства и оппозиции Сирии при участии стран-гарантов Астанинского процесса - России, Ирана и Турции, а также специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, подтверждают безотлагательность политического урегулирования сирийского кризиса в преддверии запланированных в 2021 году президентских выборов. В этой связи Казахстан подтверждает свою приверженность принципам Астанинского процесса", - говорится в сообщении.





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