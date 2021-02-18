Казахстан принял участие в международной встрече по Сирии

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Посол по особым поручениям МИД Казахстана Талгат Калиев по приглашению принимающей стороны принял участие в 15-й международной встрече по Сирии в Астанинском формате, проходящей в Сочи 16-17 февраля, передает Kazakhstan Today.

Состоялись встречи казахстанского дипломата с главами делегаций, прибывших на встречу. В ходе бесед специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев дали высокую оценку Астанинскому процессу и выразили надежду на то, что следующая встреча пройдет в Нур-Султане ", - информирует пресс-служба МИД РК.

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