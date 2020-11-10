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Путин отметил эффективную работу, проводимую в рамках Астанинского формата

09.11.2020 7615
Москва. 9 ноября. Kazakhstan Today - В режиме видеоконференции состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает сайт президента РФ, Россия продолжает прилагать активные усилия по содействию долгосрочному урегулированию в Сирии, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.
 

В этой связи нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках Астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой ООН", - сказал Владимир Путин.

 
Он добавил, что принципиально важное значение на данном этапе имеет и задача постконфликтного восстановления Сирии и в первую очередь возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Как известно, это является одним из ключевых условий основополагающей резолюции 2254 Совета безопасности ООН.
 
На сегодняшний день за пределами Сирии находятся, к сожалению, более шести с половиной миллионов беженцев. Подавляющее большинство из них - трудоспособные граждане. 
 
В свою очередь, Башар Асад поблагодарил президента РФ за внимание к проблеме беженцев и подчеркнул, что это гуманитарная проблема, однако многие государства мира пытаются ее политизировать.
 

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