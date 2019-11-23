Более 100 вопросов поступило за день акиму Карагандинской области от жителей региона

Караганда. 22 ноября. Kazakhstan Today - Акиму Карагандинской области Женису Касымбеку накануне во время проведения Единого дня приёма граждан поступило более 100 вопросов от жителей со всего региона, передает Kazakhstan Today.

В рамках Единого дня приема все желающие могли напрямую обратиться к Женису Касымбеку и к руководителям областных управлений. Чаще всего жители просили первого руководителя региона помочь найти работу, получить жильё или решить вопросы личного характера. Также затрагивались темы благоустройства дворов, общественного транспорта, освещения улиц, ремонта дорог, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В частности, жительница Финского посёлка Нина Лапушкина попросила Жениса Касымбека обратить внимание на состояние дорог в районе.

На главной улице посёлка, улице Шаумяна, нет асфальта. Там очень сложно проехать, а весной и осенью невозможно пройти из-за грязи. Нет освещения, посёлок тёмный", - пожаловалась она.

Аким области пообещал найти источники финансирования, для того чтобы заасфальтировать главную улицу посёлка. Также он сообщил, что в 2020 году в Караганде проведут масштабную работу по установке и подключению уличных фонарей. По предварительным подсчётам, сейчас в городе более 600 тёмных улиц.

Жительница микрорайона Голубые Пруды тоже обратилась к главе региона с проблемой благоустройства. Она просила главу региона помочь с асфальтированием внутриквартальных дорог и установкой "лежачих полицейских". Глава региона ответил, что дворы в областном центре ремонтируют по графику, утверждённому на три года, с 2018 по 2020 год включительно. Только в этом году в микрорайоне Голубые Пруды отремонтировали территории домов №№ 4, 6, 11, 12, 13 и 14, в порядок привели внутриквартальную дорогу от магазина "Инсар" до выезда в сторону микрорайона Восток-5 и вдоль детского сада "Толагай".

Также, по информации пресс-службы, многих посетителей волновал вопрос получения жилья. Глава региона рассказал, что уже сейчас разработан и утверждён план, согласно которому в 2020 году в области в эксплуатацию сдадут 650 тыс. квадратных метров жилья, из них 400 тысяч - в Караганде. Это позволит обеспечить арендными квартирами 578 многодетных семей и 1339 человек, которые относятся к социально уязвимым слоям населения.

"С коллегами провели единый день приема граждан. Среди частых были вопросы по благоустройству, дорогам, обеспечению жильём, трудоустройству, социальной помощи. Все принятые решения будут отработаны в ближайшее время", - написал Женис Касымбек в Facebook по итогам акции.





Напомним, Единый день приёма граждан прошёл 21 ноября по всей республике. На вопросы отвечали акимы областей, городов и районов, представители МВД, Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, управлений, департаментов, отделов и других госструктур.

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