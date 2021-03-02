14 общественных советов при Nur Otan обеспечат мониторинг исполнения предвыборных программ партии

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - При партии Nur Otan будут созданы 9 новых общественных советов. Как сообщают в пресс-службе партии, их общее количество достигнет 14, передает Kazakhstan Today.

В рамках исполнения поручения лидера Nur Otan, Елбасы Н.А. Назарбаева по обеспечению системного контроля за реализацией предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!", а также 216 региональных предвыборных программ по областям, городам и районам, при партии будут функционировать 14 общественных советов", - проинформировали в пресс-службе партии Nur Otan.

Каждый совет будет заниматься конкретным направлением предвыборной программы партии.

Действующие:

- Комитет партийного контроля;

- Совет по противодействию коррупции;

- Совет по вопросам культуры "Мирас";

- Правовой совет;

- Совет по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей.

Создаются:

- Совет по развитию экономики и поддержке предпринимательства;

- Совет по развитию образования и науки;

- Совет по вопросам здоровья нации;

- Совет по поддержке занятости и социально-уязвимых слоев населения;

- Совет по региональному развитию;

- Совет по развитию гражданского общества и государственного управления;

- Совет по поддержке молодежи;

- Экологический совет;

- Совет по развитию аграрного сектора.

Новая структура общественных советов, а также кандидатуры соответствующих руководителей будут утверждены Бюро Политического совета партии. Планируется, что в состав советов на центральном и региональных уровнях будут привлечены почти 2 тысячи резервистов из партийных списков, эксперты и представители гражданского общества", - рассказали в партии.

В Nur Otan также напмнили, что республиканская Дорожная карта по исполнению предвыборных обещаний обсуждена на заседании фракции в мажилисе с участием премьер-министра, членов правительства. В регионах публично обсуждены и утверждены 216 дорожных карт по исполнению предвыборных программ.

Центральный аппарат партии будет осуществлять общую координацию работы, а республиканские и региональные штабы при Правительстве и акимах возьмут на исполнение более 1,7 тысяч индикаторов на республиканском и свыше 81 тысячи - на региональном уровне соответственно. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов", - заключили в пресс-службе.

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