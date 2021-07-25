Более 200 солдат Нацгвардии РК приняли присягу в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - В Акмолинской области более 200 молодых новобранцев вступили в ряды Вооружённых сил, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Военную присягу приняли более 200 воинов, прибывших из различных регионов Казахстана. В связи с действующими карантинными мерами мероприятие прошло в онлайн-режиме, без присутствия родных и близких солдат и приглашения представителей взаимодействующих органов", - сообщили в областном управлении внутренней политики.

Бойцов приехала поздравить заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

Как известно, в этом году все мероприятия проходят под эгидой 30-летия Независимости нашей страны. Еще одним ярким мероприятием юбилейного года стала торжественная церемония вступления нашей молодежи в ряды Вооруженных сил. За годы независимости Вооруженные силы РК прошли тернистый путь, значительно усилив свой потенциал. Претерпев различные изменения, наша сильная и компактная армия сегодня стала гарантом защиты государства от внешних угроз, сохранения суверенитета страны. Мы надеемся, что вы, молодое поколение защитников Отечества, будете честно служить родине, достойно выполнять воинские уставы и с гордостью нести свою службу по защите национальных интересов Казахстана", - отметила в своем приветственной речи Айна Мусралимова.

После завершения присяги молодые бойцы прошли торжественным маршем, а также продемонстрировали элементы строевой подготовки и приемы рукопашного боя.

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