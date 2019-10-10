Мажилис одобрил поправки в бюджет на 2019-2021 годы

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе парламента депутаты палаты одобрили законопроект "О внесении изменении в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы", передает Kazakhstan Today.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что основные изменения коснулись социальной сферы.

В частности, увеличены средства на выплату адресной социальной помощи в сумме 37 млрд тенге, на решение вопросов в области здравоохранения - 23 млрд тенге.

Если говорить в целом, то уточнённые расходы по социальному блоку возросли и составляют 45% от общего объёма расходов государственного бюджета. А расходы реального сектора экономики увеличены на 15,6 млрд тенге и составляют более чем 2 трлн тенге", - сказал Нурлан Нигматулин.

Он обратил внимание на системные недоработки при планировании и исполнении республиканского бюджета.

И здесь создаётся ощущение, что в правительстве "работа над ошибками" не проводится. Об этом наглядно говорит весь ход и сегодняшнего обсуждения. Конечно, всем понятно, что планирование, и тем более исполнение бюджета страны, - это непростая задача, требующая высокого профессионализма и большой ответственности. У правительства достаточно инструментов и возможностей, чтобы можно было заблаговременно принять все необходимые меры для эффективного использования бюджетных средств", - считает Нурлан Нигматулин.

Так, согласно бюджетному законодательству, каждое министерство имеет право перераспределять средства в объёме 10% от годового бюджета между бюджетными программами внутри своего ведомства. Аналогично и правительство может делать переброску средств между министерствами в объёме 10% от республиканского бюджета.

Имея такие возможности, правительство, на наш взгляд, должно вносить в парламент законопроект по уточнению республиканского бюджета, не с целью его формального исполнения (на 99%), как вы порой стремитесь, а для того, чтобы были достигнуты конкретные результаты, способствующие повышению благосостояния казахстанцев. То есть, коллеги, задача состоит не в том, чтобы "расстрелять" средства государственного бюджета на 100%, а в том, чтобы улучшить качество жизни всех наших граждан", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Он отметил, что перед правительством стоит задача оперативно решать вопросы освоения выделенных финансовых средств и обеспечить достижение основных параметров бюджета текущего года, конечной целью, которых является развитие экономики страны и рост благосостояния казахстанцев.





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