В правительстве уточнили республиканский бюджет на 2019 год

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина уточнен республиканский бюджет на 2019 год, передает Kazakhstan Today.

С учетом сохранения основных показателей Прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в марте текущего года, уточненные поступления в республиканский бюджет на 2019 год составят 7081,3 млрд тенге, расходы – 12028,1 млрд тенге.

"Скорректированные бюджетные доходы и расходы позволят покрыть потребность в дополнительном финансировании на решение социальных задач, создать дополнительные источники роста экономики", - сказал А. Мамин.

Дополнительные источники роста экономики планируется создать путем перераспределения средств на поддержку обрабатывающей промышленности, кредитование АО "ЖССБК" для выдачи жилищных займов вкладчикам, реконструкцию гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Павлодарской и Актюбинской областей, а также реализацию пилотного проекта по развитию кооперации на селе в Жамбылской области.

Финансовое обеспечение указанных задач предлагается осуществить путем перераспределения расходов в сумме 199,1 млрд тенге и корректировки поступлений бюджета по итогам 9 месяцев текущего года в размере 94,9 млрд тенге.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр РК А. Мамин поручил соответствующим государственным органам в установленном порядке внести законопроект "О внесении изменении в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019–2021 годы" на рассмотрение парламента РК, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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