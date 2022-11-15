В Астане 22-23 ноября пройдут переговоры по Сирии

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 22-23 ноября пройдет очередная, 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате, сообщил в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

По его словам, в переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. Также в качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.