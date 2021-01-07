22 тысячи соцобъектов адаптируют для людей с особыми потребностями - Nur Otan в СКО

Петропавловск. 6 января. Kazakhstan Today - Nur Otan продолжает встречи с населением в регионах. Сегодня члены предвыборного штаба партии посетили Северо-Казахстанскую область, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе партии, в селе Чапаево на базе "Кызылжар сут" вместе с руководителями крупных сельхозпредприятий региона были рассмотрены вопросы развития отрасли в рамках предвыборной программы партии.

Сегодня более 40% наших граждан проживает на селе. В рамках инициированного Елбасы, лидером партии Нурсултаном Назарбаевым проекта "Ауыл - Ел бесігі" мы будем и далее создавать условия для максимальной реализации потенциала села, улучшения условий жизни сельских жителей. В ближайшие 5 лет Nur Otan ставит задачу по обеспечению работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч человек за счет создания новых инвестиционных проектов и фермерских хозяйств. Будут приняты меры по стимулированию кооперации на селе, расширению форвардного закупа сельхозпродукции, внедрению современных цифровых технологий", - отметил руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

Продолжится модернизация ветеринарной, фитосанитарной и карантинной службы в соответствии с международными требованиями. Также будут выработаны конкретные целевые индикаторы для аграрной науки по обеспечению сельского хозяйства научными разработками.

Чтобы обеспечить страну основными продовольственными товарами собственного производства, к 2025 году планируется увеличить объём валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, производительность труда - в 2,5 раза, экспорт - в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70%", - рассказали в пресс-службе Nur Otan.

В этот же день в селе Бескол члены партии встретились с семьями, переехавшими регион в рамках госпрограммы "Енбек". Совместно были обсуждены планы по дальнейшему развитию Северо-Казахстанской области.

Так, планируется создать 65 тысяч новых рабочих мест, отремонтировать и построить свыше тысячи километров автодорог, обеспечить качественной питьевой водой 115 тысяч жителей из 142 сёл, а также ввести более 1,6 млн квадратных метров жилья с предоставлением 2,5 тыс. квартир социально нуждающимся гражданам.

Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость - самое дорогое", необходимо создавать благоприятные условия для трудовой миграции граждан внутри страны, особенно в приграничные населенные пункты. В рамках нашей предвыборной программы мы поддержим семьи, переезжающие из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. При этом молодым специалистам, прибывающим по программе "С дипломом в село", будут выделяться льготные кредиты на приобретение жилья. На уровне регионов также будут разработаны программы по решению жилищных проблем молодых семей. По всей стране ежегодно активными формами занятости будет охвачено до 700 тысяч человек", - подчеркнул первый зампред правящей партии.

Далее в Петропавловске представители предвыборного штаба провели еще ряд встреч, в том числе с женщинами, воспитывающими детей с особыми потребностями.

Реализуя принцип "Равные возможности - всем детям", партия Nur Otan обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций. Будет увеличено количество реабилитационных центров и внедрён госзаказ по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия - по инвалидности и по потере кормильца. Также для детей с особыми потребностями будет обеспечена непрерывность очереди на жильё после достижения совершеннолетия", - заверили в партии.

В целом в рамках проекта "Кедергісіз келешек - Будущее без барьеров" в ближайшие 5 лет будет продолжена адаптация еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями. Для работодателей, не выполняющих квоту по трудоустройству, будут введены компенсационные выплаты с направлением на создание рабочих мест для людей с особыми потребностями.

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