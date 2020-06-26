Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - По 450 тыс. тенге из бюджета выделят кандидатам в депутаты сената, сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина, из средств республиканского бюджета покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов и транспортные расходы, в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией.

ЦИК своим постановлением установил размер расходов кандидата в депутаты сената парламента РК, покрываемых из средств республиканского бюджета, в объеме – 450 тыс. тенге для: 1) выступления с программой по телевидению, по радио и публикации двух статей в периодических печатных изданиях - 300 тыс. тенге; 2) проведения публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов - 70 тыс. тенге; 3) транспортных расходов - 80 тыс. тенге.

По состоянию на 25 июня выдвинуто 88 человек. В среднем на одно депутатское место претендует 5 человек", - сообщил председатель Центризбиркома Берик Имашев.

Секретарь Центризбиркома отметила, что государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации: на телевидении (в прямом эфире или в записи) - пятнадцать минут; на радио - десять минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.

Кандидаты самостоятельно перераспределяют объем публикаций в печатных и/или сетевых изданиях, теле-, радиоканалах в рамках выделенных им государством средств для выступления со своими предвыборными программами.

Также Мустафина выступила с разъяснением информации об избирательных фондах кандидатов в депутаты сената парламента РК.

Избирательный фонд кандидата в депутаты сената состоит из:

1) собственных средств кандидата, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в двести раз, что составляет 8,5 млн тенге;

2) добровольных пожертвований граждан и организаций Республики Казахстан, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в пятьсот раз, что составляет 21 млн 250 тыс. тенге.

Денежные средства, поступившие сверх установленного размера, зачислению в избирательные фонды не подлежат и возвращаются внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций.

Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета. В избирательные фонды могут быть направлены только средства, полученные законным путем.

Право распоряжения средствами избирательного фонда принадлежит исключительно кандидатам в депутаты сената парламента Республики Казахстан. Кандидаты из средств избирательных фондов оплачивают расходы:

1) на выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации;

2) на организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий, встреч с избирателями;

3) на выпуск и (или) распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов;

4) на оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы;

5) на покрытие транспортных и командировочных расходов, связанных с предвыборной агитацией;

6) на изготовление для бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов, флажков и других знаков и символов, специально изготовленных для избирательной кампании.

В случае снятия кандидатом своей кандидатуры или отмены решения о регистрации кандидата поступившие в избирательный фонд деньги возвращаются внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций.





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