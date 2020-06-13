Токаев подписал указ о назначении на 12 августа выборов депутатов сената

Фото: Хабар 24
Согласно документу, в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов сената президент постановил "назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан.
Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан.
Указ вводится в действие со дня опубликования.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства