Токаев подписал указ о назначении на 12 августа выборов депутатов сената

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Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов сената президент постановил "назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан.

Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня опубликования.

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