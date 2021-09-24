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Токаев выступил на Общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

23.09.2021, 09:04 5293
Токаев выступил на Общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН на тему "Укрепление жизнестойкости с верой в лучшее - в интересах возрождения после COVID-19, устойчивого восстановления, удовлетворения потребностей планеты, уважения прав людей и активизации деятельности Организации Объединенных Наций", - сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава государства сфокусировался на тройной угрозе, с которой столкнулся мир: восстановление после COVID-19; климатический кризис и гуманитарная ситуация в Афганистане.
 

Экономические и социальные последствия продолжают оставаться очень тяжелыми. Резко выросла безработица, сотни миллионов людей остались без средств к существованию. Сегодня более 130 миллионов человек живут в условиях крайней нищеты. Десятилетия прогресса в области развития могут быть сведены на нет. Во многих отношениях пандемия выявила нашу уязвимость и подчеркнула решающее значение мультилатерализма и международной солидарности. Мы должны восстановить более справедливый, устойчивый и гуманный мир. Мы должны начать с обеспечения всеобщего и справедливого доступа к вакцинам. Этот вопрос должен быть решен с точки зрения глобальной этики и солидарности", - считает Касым-Жомарт Токаев. 

 
Президент предложил незамедлительно расширить глобальный доступ к вакцинам, а также подтвердил готовность поделиться казахстанской вакциной на двусторонней основе или в рамках системы COVAX.
 
Глава государства акцентировал внимание участников дебатов на рекордно высоком уровне углекислого газа. Лесные пожары, циклоны, наводнения и засухи стали новой повседневной реальностью, разрушительной для населения и причиняющей страдания людям.
 

Климат Казахстана как наиболее крупной страны, не имеющей выхода к морю, изменяется быстрее, чем в среднем по миру, что угрожает нашему населению и экономике. За последние 75 лет средняя годовая температура повысилась на 2°C, в настоящее время серьезные засухи случаются дважды каждые пять лет. В связи с этим Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В следующем месяце мы запускаем национальную стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года, направленную на снижение энергоемкости ВВП на 50% по сравнению с уровнем 2008 года", - заявил президент Казахстана.

 
Остановившись на ситуации вокруг Афганистана, глава государства поддержал призыв Совета безопасности ООН к образованию путем переговоров нового правительства, которое было бы инклюзивным и представительным.
 

Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и суверенное государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. Афганистан должен продолжать выполнять свои международные обязательства и обеспечить, чтобы его территория не превратилась в плацдарм для террористов, наркотрафика и торговцев людьми. Невзирая на наши политические или личные убеждения, мы не должны сейчас бросать народ Афганистана на произвол судьбы. Острая гуманитарная ситуация должна быть нашим главным приоритетом. Учреждения ООН и другие гуманитарные организации должны иметь немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Он сообщил, что Казахстан обеспечил временную передислокацию МООНСА и других отделений ООН в Афганистане, а также готов предоставить логистическую платформу для доставки гуманитарной помощи в эту страну.
 
Президент затронул и другие важные вопросы повестки ООН, включая деятельность в сфере разоружения. Казахстан вновь настоятельно призвал государства, обладающие ядерным оружием, взять на себя обязательство полностью избавиться от ядерного оружия к 2045 году, столетию Организации Объединенных Наций.
 
Глава государства отметил, что по оценкам Всемирной продовольственной программы, в этом году 270 миллионов человек столкнутся с нехваткой продовольствия.
 

Казахстан является крупным производителем и экспортером зерна и одним из основателей Исламской организации по продовольственной безопасности, IV Генеральная ассамблея которой состоялась в прошлом месяце в нашей столице. Мы приглашаем иностранных инвесторов присоединиться к нам для создания лучшего будущего для устойчивого сельского хозяйства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
По его мнению, устойчивое развитие зависит не только от экономического роста, но и от социального и политического развития. За 30 лет независимости Казахстан стал зрелым и опытным государством, стремящимся укрепить свою приверженность демократии и содействовать более широкому участию граждан в управлении.
 

Мы не можем останавливаться на достигнутом. Наша цель - дальнейшее повышение эффективности государства, прозрачности и конкурентности политического процесса. Политические и экономические реформы будут иметь дальнейшее динамичное развитие. В январе этого года Казахстан ратифицировал II Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, отменяющий смертную казнь. В июне правительство утвердило План первоочередных мер в области прав человека, в котором заложена долгосрочная институциональная основа. В тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами мы прилагаем все усилия для искоренения торговли людьми, что требует исключительного глобального сотрудничества. Мы выдвинули свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека на 2022-2024 годы. В случае избрания Казахстан будет стремиться внести реальный вклад в работу Совета", - отметил президент.

 
Касым-Жомарт Токаев заверил, что региональная политика Казахстана направлена на постепенную замену политики "с нулевым результатом" и принципом права на стороне сильного "Большой игры" подлинным сотрудничеством и Большой Выгодой для народов в Сердце Азии.
 

Это создает возможности для более активного взаимодействия мирового сообщества с Казахстаном и Центральной Азией. Мы возлагаем большие надежды на региональные диалоги в формате "С5+" с основными внерегиональными игроками. В рамках таких партнерских отношений мы фокусируемся на проблемах Центральной Азии, связанных с водными ресурсами, включая нехватку воды, ухудшение ее качества и неэффективное использование. Водная безопасность нашего региона неразрывно связана с энергетикой, продовольствием и окружающей средой. Несмотря на различные интересы других государств, Казахстан по-прежнему предлагает создать региональный водно-гидроэнергетический консорциум в целях координации имеющихся стратегий для достижения общих целей", – подчеркнул глава государства.

 
Президент указал, что, находясь на евразийском перекрестке цивилизаций, Казахстан по-прежнему привержен своей сбалансированной, конструктивной внешней политике.
 

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