Токаев предложил организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану

ДУШАНБЕ. 17 СЕНЯТБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества предложил организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану. Убежден, этот шаг позволит повысить роль нашей организации в решении острых проблем региона, а также гармонично дополнить деятельность ООН и других международных структур", - сказал Токаев.

Он отметил, что по афганской проблематике проводятся консультации на полях ШОС и ОДКБ.

Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. В этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей. Считаю, что ШОС с ее огромным влиянием может и должна сыграть свою активную роль в достижении мира и согласия в этой стране. Только коллективными усилиями мы сможем обеспечить региональную безопасность в борьбе с текущими угрозами. Со своей стороны,, Казахстан расширяет взаимодействие с нашими региональными партнерами для пресечения перетока деструктивной идеологии, наркотиков и неконтролируемой миграции за пределы Афганистана", - сообщил президент РК.





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