Страны ОДКБ договорились об оснащении совместным вооружением и военной техникой

ДУШАНБЕ. 16 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая прошла в Душанбе с участием лидеров стран Организации, принята Декларация государств - членов ОДКБ, подписаны План оснащения КСОР современным вооружением и военной техникой и документы по развитию миротворческого потенциала ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Декларации выражается серьезная озабоченность сохраняющимся высоким уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств в зоне ответственности ОДКБ и подчеркивается решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности, справедливым урегулированием международных проблем на основании общепризнанных норм и принципов международного права, сообщается на сайте ОДКБ.

Согласно документу, государства ОДКБ выступают за укрепление режима ядерного нераспространения и подтверждают неизменную ценность Договора о нераспространении ядерного оружия как важного фактора поддержания международной безопасности.

Государства - члены ОДКБ продолжат совместные усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для мирных целей. В этой связи они подтверждают настоятельную необходимость разработки юридически обязывающего инструмента на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также важность международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой являются все государства - члены ОДКБ", - отмечается в Договоре.

Как сообщил по итогам сессии генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, одним из главных вопросов при обсуждении стала ситуация в Афганистане, которая резко изменилась после вывода оттуда войск США и натовского военного контингента.

Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль практически всей территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также смена власти в стране существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают у нас глубокую обеспокоенность", - сказал он.

По его словам, Организацией проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой же целью через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все они пройдут по единому замыслу.

Кроме того, достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы.

Также утвержден План оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами.

В связи с изменением ситуации в Афганистане уточнен План оперативного развертывания Коллективных сил Организации в ЦАР и состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ.

Президентами подписано Соглашение по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Как пояснил Зась, документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Также подписаны документы, касающиеся развития миротворческого потенциала ОДКБ. Изменения предусматривают возможность задействовать миротворческие силы ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через "координирующее государство - член ОДКБ", говорится в Декларации. Будет учрежден институт Специального представителя генсекретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, по этому поводу подписано отдельное Решение Совета коллективной безопасности ОДКБ.





Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет уже в Ереване в 4 квартале 2022 года. По этому поводу принято отдельное протокольное Решение.

В ходе сессии президент России Владимир Путин заявил о том, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильна, но и несёт новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности стран Организации.

Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость государств - членов ОДКБ", - цитирует Путина пресс-служба президента РФ.

Глава РФ также отметил, что "необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах".

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал опасной тенденцией обострение обстановки на западных границах ОДКБ, пишет БЕЛТА

Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО", - сказал Лукашенко.

В этом году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих.

Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов. При этом наши соседи - страны Балтии, Польша и Украина - весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021". Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность", - подчеркнул президент РБ.

Он отметил, что учение широко освещалось в СМИ, на него всегда приглашаются международные наблюдатели.

Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены. А американцы за тысячу километров приехали в Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются?"- сказал он.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации , чреватой гражданской войной. Он поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории стран Организации.

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