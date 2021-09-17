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Токаев: Казахстан против размещения афганских беженцев и иностранных военных баз в странах ОДКБ

16.09.2021, 14:40 18334
Токаев: Казахстан против размещения афганских беженцев и иностранных военных баз в странах ОДКБ
ДУШАНБЕ. 16 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в Душанбе прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием лидеров стран Организации. Как сообщила пресс-служба Акорды, одной из тем обсуждений в узком и широком форматах стала ситуация в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На августовской внеочередной сессии Совета коллективной безопасности мы подробно обсудили вызовы и угрозы в связи с кардинально изменившейся ситуацией в Афганистане. Казахстан поддерживает высказанные на этой встрече подходы и предложения сторон. Готовы предметно работать над их реализацией. Считаем своевременной инициативу таджикской стороны по формированию при Объединенном штабе Оперативной мониторинговой группы. Это необходимо для организации взаимодействия компетентных органов государств-членов ОДКБ в целях отслеживания обстановки в Афганистане", - заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев. 

 
Он также поддержал предложение усилить работу по выявлению и нейтрализации террористических ячеек в странах ОДКБ и по противодействию пропаганде экстремизма и терроризма. 
 

Считаем необходимым оказать всемерное содействие укреплению таджикской границы, которая является южным рубежом и своеобразным "поясом безопасности" ОДКБ", - сказал президент Казахстана.

 
Кроме того, глава государства поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории наших стран. Он сообщил, что, исходя из гуманитарных соображений и важности оказания международной помощи афганскому народу, в городе Алматы на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане.
 

По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерения получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
По мнению президента Казахстана, социально-экономическая обстановка в Афганистане движется в сторону гуманитарного кризиса.
 

Считаю важным по возможности восстановить сложившиеся региональные торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном. Полагаю необходимым продолжить плотное наблюдение за деятельностью новых властей для выработки долгосрочной стратегической линии в отношении Афганистана. Наш базовый ориентир - ожидаемые решения Совета безопасности ООН, которых Казахстан намерен твердо придерживаться", - сказал глава государства.

 
Он также предложил принять конкретные меры по координации действий и обеспечению взаимодействия в отношениях с новой афганской властью. 
 

Наш очевидный приоритет - выполнение новыми афганскими властями их обязательств по недопущению расползания угрозы терроризма в прилегающие страны и регионы. Это же касается наркотрафика и нелегальной миграции, борьба с которыми требует коллективной воли всех вовлеченных сторон", - подчеркнул президент РК.

 
Говоря в целом о мировой геополитике, Касым-Жомарт Токаев отметил важность встречи президентов России и США в Женеве, итогом которой стала договоренность по вопросам сохранения стратегического баланса между двумя крупнейшими ядерными державами. 
 
По информации пресс-службы, в ходе заседания Казахстан поддержал принятие трех международных соглашений - по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, о материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ, а также Протокола к Соглашению о миротворческой деятельности.
 

В реализацию моего предложения, высказанного на декабрьской сессии, мы принимаем Решение о спецпредставителе генерального секретаря по миротворчеству. Признателен всем партнерам за поддержку. Уверен, что создание такого института придаст дополнительный импульс работе нашей Организации", - подчеркнул глава государства.

 
По итогам саммита лидеры государств-членов ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности. 
 
В заседании также приняли участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин (в режиме видеоконференцсвязи), Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
 

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