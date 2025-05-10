80-летие Победы, принцип "одного Китая" и обеспечение суверенитета: Кремль опубликовал совместное заявление России и Китая
Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, подчеркивается в заявлении
Фото: kremlin.ru
Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кремль опубликовал совместное заявление России и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций.
Текущий год знаменует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и общемировой Победы над фашизмом.Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества. Будучи главными театрами военных действий в Европе и Азии, Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар гитлеровской Германии с объединившимися под ее знаменами сателлитами и милитаристской Японии, стали двумя ключевыми силами в борьбе с фашизмом и милитаризмом. Пройдя через беспрецедентные тяготы вероломного вторжения, испытав все ужасы той войны, советский и китайский народы плечом к плечу вели ожесточенную борьбу с агрессорами, бескорыстно поддерживая друг друга, ценой неисчислимых жертв одержали Великую Победу, совершив великий исторический подвиг во имя достоинства человечества и восстановления мира на планете", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в современном мире Россия и Китай выполняют общую миссию - несут ответственность за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне.
Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, пресекать попытки фальсификации ее истории, умаления и отрицания исторического вклада России и Китая в Победу во Второй мировой войне, очернения освободителей, резко осуждать деяния, связанные с осквернением или разрушением мемориалов павшим в ходе Второй мировой войны", - сообщается в заявлении.
Кроме того, стороны единодушно отмечают, что боевое братство и традиции взаимопомощи народов двух стран, закаленные в годы Второй мировой войны, заложили прочную основу российско-китайских отношений.
Стороны заявляют о твердой поддержке друг друга в обеспечении суверенитета, территориальной целостности, безопасности и стабильности, недопущении любых попыток внешних сил препятствовать нормальному развитию отношений между двумя государствами и вмешиваться в их внутренние дела, в праве самостоятельного выбора пути развития, сохранении культурно-исторической идентичности и традиционных нравственных ценностей", - говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью.
Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Выступает (российская сторона выступает. - Прим. ред) против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - подчеркивается в сообщении.
С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте Кремля.