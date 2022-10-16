Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям - Токаев

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о результатах переговоров, сообщает "БОРТ№1".
Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым были достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.
Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров", - подчеркнул глава Казахстана.
По его словам, особое внимание было уделено торгово-экономическому партнерству.
Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году - за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики", - подчеркнул Токаев.
По его словам, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.
Наша цель - обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности", - отметил Токаев.
В свою очередь президент Туркменистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.
Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части - энергетической безопасности, развитию международного транспортного-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды", - сказал Бердымухамедов.
В завершение встречи он пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время.