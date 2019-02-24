Казахстан ратифицировал соглашение со странами СНГ об обеспечении органов, осуществляющих борьбу с терроризмом

Астана. 8 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Соглашение предусматривает создание равных условий для всестороннего оснащения соответствующих компетентных органов специальной техникой, специальными средствами и материалами обеспечения.

Сотрудничество компетентных органов сторон осуществляется посредством исполнения запросов о закупке и поставке, в том числе на льготных условиях, специальной техники, специальных средств и материалов обеспечения или направления информации о них.

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