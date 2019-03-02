Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС будет подписано в этом году

Ереван. 1 марта. Kazakhstan Today - Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС планируется подписать в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков по итогам встречи с вице-премьер-министром Республики Армения Мгером Григоряном, которая прошла в Ереване.

Стороны обсудили сложившуюся ситуацию в сфере пенсионного обеспечения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Кроме того, министр ЕЭК проинформировал о преимуществах, которые получат трудящиеся после принятия соглашения.

В настоящее время пенсионные системы в государствах работают по-разному. Различаются их модели, условия возникновения права на пенсию (пенсионный возраст, стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент), а также размеры и источники отчислений. Кроме того, не во всех странах Союза формируются пенсионные права трудящихся из ЕАЭС. В итоге граждане, которые работали в других странах Союза, теряют часть своей пенсии.

Работа над соглашением ведется несколько лет, в декабре 2018 года завершилось внутригосударственное согласование документа. В ближайшее время его планируется направить в страны Союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания. Мы надеемся, что уже в 2019 году документ будет подписан", - отметил Тимур Жаксылыков.

Соглашение предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных условиях, независимо от того, в какой стране Союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей территории, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Тимур Жаксылыков добавил, что соглашение позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС. Документ будет способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан Союза.

Участники встречи также обсудили существующие барьеры в работе единого рынка труда ЕАЭС. По словам Мгера Григоряна, граждане Армении сталкиваются с некоторыми проблемами при трудоустройстве в России. Среди них непризнание водительских удостоверений, необходимость повторной постановки на миграционный учет для трудящихся, которые выехали из России и вновь вернулись на работу. Кроме того, если гражданин приехал как турист, но устроился на работу, то ему требуется выехать из России и встать на миграционный учет как трудящемуся.

Тимур Жаксылыков отметил, что ЕЭК работает над решением этих проблем.

Кроме того, стороны обсудили организацию ежегодного международного форума "Антиконтрафакт", который в этом году пройдет в Ереване.

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