Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Переименование столицы потребует внесения изменений в Конституцию. Об этом журналистам заявил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент агентства.

Название столицы определено и закреплено в Конституции. Соответственно, весь процесс будет регулироваться нормами Конституции", - сообщил глава Минюста.

Он напомнил, что ранее в Конституцию уже вносились изменения.

"Мы можем обратиться к истории, посмотреть, как вносились изменения в Конституцию, и соответствующие выводы для себя сделать", - сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, Бекетаев заявил, что поддерживает предложение по переименованию Астаны.

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