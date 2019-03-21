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Переименование столицы потребует внесения изменений в Конституцию

20.03.2019, 14:44 7183
Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Переименование столицы потребует внесения изменений в Конституцию. Об этом журналистам заявил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент агентства.
 

Название столицы определено и закреплено в Конституции. Соответственно, весь процесс будет регулироваться нормами Конституции", - сообщил глава Минюста.

 
Он напомнил, что ранее в Конституцию уже вносились изменения. 
 
"Мы можем обратиться к истории, посмотреть, как вносились изменения в Конституцию, и соответствующие выводы для себя сделать", - сказал он. 
 
Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, Бекетаев заявил, что поддерживает предложение по переименованию Астаны.
 
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на совместном заседании парламента, предложил дать столице имя первого президента Нурсултан.
 

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