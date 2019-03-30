Музей исламской культуры откроют к концу года в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 29 марта. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске к концу года планируется открытие Музея исламской культуры, в котором можно будет ознакомиться с историей ислама в Казахстане. Об этом сообщила заместитель акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупов в ходе республиканского семинара по недопущению радикального экстремизма среди молодежи, передает Kazakhstan Today.

Участники семинара-тренинга обсудили вопросы развития духовно-нравственных ценностей молодежи. В частности, было отмечено, что необходимо усилить религиозное просвещение. При этом в работе духовенства должен быть комплексный и системный подход, поскольку от уровня образования духовных лиц зависит и общественная безопасность, сообщили в областном управлении внутренней политики.

"У нас несколько направлений в развитии религиозного просвещения. Образование духовных лиц - одно из них. По поручению акима ВКО Даниала Ахметова для подготовки кадров по специальностям "имам xатыб" и "исламоведение" в Усть-Каменогорске и Семее выделено 80 грантов из бюджета области. В скором времени будет заключен меморандум о сотрудничестве с Египетским университетом исламской культуры "Нур-Мубарак", дополнительно будем обучать имамов там", - сообщила в ходе семинара Асем Нусупова.

Она также отметила, что к концу 2019 года на базе мечети Халифа-Алтай планируется открытие Музея исламской культуры, в котором будут выставлены редкие экспонаты, описывающие историю ислама в Казахстане.

Вместе с тем, говоря о квалификации теологов, замакима области отметила, что в 2017 году был проведен анализ качества их знаний. Он показал, что специальное высшее образование в области имеют единицы имамов. Большинство из них имели только дипломы о среднетехническом и среднем образовании.

Было решено открыть на базе областной мечети Халифа Алтай трехмесячные курсы для духовных лиц. Наряду с учением о теологии здесь изучают Конституцию и законы Казахстан, а также проходят историю страны. В 2017 году обучение на этих курсах прошли 156 имамов, а в 2018 - еще 64.

Вместе с тем в работе по дерадикализации молодежи важнейшее значение имеют социальные факторы. Поэтому большая работа в регионе ведется по вовлечению молодежи и подрастающего поколения в активную жизнь общества, а также по созданию условий для комфортной жизни. В частности, в рамках Года молодежи в Восточно-Казахстанской области разработана Дорожная карта, включающая 55 пунктов по направлениям: доступное жилье, занятость, поддержка талантливой молодежи, саморазвитие, здоровое материнство и детство, поддержка молодых семей. В целом в настоящее время в регионе проживают 265 тыс. молодых людей.

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