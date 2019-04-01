На Украине начались выборы президента

Киев. 31 марта. Kazakhstan Today - На Украине началось голосование на выборах президента страны, в 08:00 приступили к работе около 30 тыс. избирательных участков, в списки избирателей внесены 29 млн граждан, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов, передает корреспондент агентства.

Лидерами предвыборных рейтингов являются представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Социологические опросы общественного мнения на Украине заявляют о готовности более 80% избирателей прийти на выборы, однако эксперты оценивают явку на уровне в среднем 65%.

Украинцы могут также проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах, кроме России. ЦИК Украины еще 31 декабря 2018 года - в день начала кампании по выборам президента - ликвидировала все пять участков для голосования, которые ранее находились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, и предложила около 3 млн украинцев, находящихся в РФ, реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Для наблюдения за ходом выборов на Украине зарегистрировано более 2 тыс. официальных наблюдателей от различных международных организаций и иностранных государств.

31 марта безопасность будут обеспечивать более 135 тыс. правоохранителей. Сотрудники МВД Украины уже за несколько дней до выборов были переведены на усиленный режим работы.

Голосование завершится в 20.00, сообщает ТАСС.

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