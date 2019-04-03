Назарбаев: верю, что Токаев оправдает мои надежды

Талдыкорган. 2 апреля. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаева прибыл в село Шамалган Алматинской области, где посетил историко-культурный центр "Атамекен" и встретился с жителями поселка, передает Kazakhstan Today.

"Когда я приезжаю в родной аул, то всегда с теплотой вспоминаю свое детство. Я прошел нелегкий путь, много трудился во имя прогресса и процветания государства. В минуты усталости я вспоминал улицы Шамалгана и подножье наших живописных гор, где мы с отцом часто прогуливались. И вся усталость мигом проходила", - цитирует первого президента пресс-служба Акорды.

Он отметил, что за годы его нахождения у власти была проделана большая работа. "Неизвестный ранее Казахстан стал узнаваем во всем мире. Казахстанцы получили возможность посещать различные страны и получать образование в самых лучших учебных заведениях мира", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем он поделился своими дальнейшими планами. "В качестве Елбасы я буду уделять внимание стратегическим вопросам. Я верю, что президент Касым-Жомарт Токаев оправдает мои надежды", - сказал первый президент.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все предпринимаемые меры по модернизации страны направлены, в первую очередь, на поддержку и развитие молодежи.

"Я убежден, что у Казахстана впереди светлое будущее. Для этого созданы все условия. Кто хочет открыть бизнес, тому выдаются кредиты. Кто не имеет специальности, государство обучает его новым профессиям. Проблема не в отсутствии работы, а в отсутствии профессии. Также мы осуществляем много программ для развития сел", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что в этом году в стране предпринимаются беспрецедентные социальные меры. В республике реализуются различные программы по повышению качества жизни граждан. В то же время, он указал на важность недопущения в обществе патерналистских настроений.

"Каждый мужчина должен иметь честь и достоинство. Ответственность за ребенка лежит в первую очередь на родителях. Государство же со своей стороны должно обеспечивать родителей работой, чтобы они могли содержать своих детей", - сказал первый президент Казахстана.

В завершение он пожелал участникам встречи успехов и новых свершений и призвал всех трудиться на благо Родины.

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