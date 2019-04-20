В Алматы обсудят вопросы развития сотрудничества с Китаем в рамках реализации инициативы "Один пояс и один путь"

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахстанско-Немецком университете открылась научная конференция на тему "Инициатива "Один пояс и один путь": важнейший фактор выстраивания современных международных отношений" с участием заместителя главы представительства МИДа в Алматы Сыздыкова Асхата Маратовича, генерального консула КНР в Алматы Чжан Вэя и президента Казахстанско-Немецкого университета Ласло Унгвари, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Конференция посвящена вопросам развития нового этапа сотрудничества Казахстана и всего центральноазиатского региона с Китаем в рамках реализации инициативы "Один пояс и один путь". Будут рассмотрены вопросы безопасности в Центральной Азии, научно-образовательное взаимодействие Казахстана и Китая, перспективы инвестиционного сотрудничества, взаимодействие проекта "Большой Евразии" и инициативы "Один пояс и один путь", а также эволюция взглядов Запада на инициативу.

В конференции примут участие ученые и ведущие специалисты из Института востоковедения КН МОН РК, Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, Центра китайских исследований "China Center", КИСИ при президенте Республики Казахстан, Института мировой экономики и политики Фонда Первого президента РК, Центра американских исследований КазНУ имени аль Фараби и Казахстанско-Немецкого университета.

Данная конференция организована при содействии Генерального консульства КНР в Алматы, Экспертного клуба "Один пояс и один путь" и Исследовательского Института международного и регионального сотрудничества (ИМиРС) КНУ.

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