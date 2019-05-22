Серик Жумангарин назначен членом коллегии ЕЭК от Казахстана

Решением Высшего евразийского экономического совета от 21 мая 2019 года Серик Жумангарин назначен членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан и включен в персональный состав коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.
Серик Жумангарин ранее занимал пост вице-министра национальной экономики РК, трудился на постах председателя антимонопольного ведомства, вице-министра регионального развития РК, возглавлял региональные подразделения антимонопольного комитета.
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