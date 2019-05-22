Серик Жумангарин назначен членом коллегии ЕЭК от Казахстана

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Серик Жумангарин назначен членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Решением Высшего евразийского экономического совета от 21 мая 2019 года Серик Жумангарин назначен членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан и включен в персональный состав коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

Серик Жумангарин ранее занимал пост вице-министра национальной экономики РК , трудился на постах председателя антимонопольного ведомства, вице-министра регионального развития РК, возглавлял региональные подразделения антимонопольного комитета.

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