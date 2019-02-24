Вице-министр нацэкономики извинился перед журналистами за фразу "не бесите"

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня пресс-секретарь Министерства национальной экономики Самал Ибраева разместила в Facebook извинения вице-министра Серика Жумангарина в адрес журналистов, передает Kazakhstan Today.

Самал Ибраева опубликовала цитату от имени вице-министра: "Я сожалею, что довольно резко высказался в адрес журналистов. Признаю, что форма и тон моего общения были неприемлемыми. Поэтому официально прошу прощения у журналистов. Как я уже сказал в упоминаемом интервью, я готов ответить на интересующие журналистов вопросы".

Вместе с тем пресс-секретарь ведомства добавила от себя, что МНЭ открыто для диалога и готово предоставить площадку и спикера для ответов на вопросы, заданные Жумангарину.

Отметим, что возмущение журналистов вызвал резкий ответ Жумангарина на вопрос о тарифах, заданный, по его мнению, не вовремя. Вице-министр вышел к журналистам для комментирования другой темы. Поэтому вместо ответа он отчитал журналиста, добавив в конце "не бесите". Комментарий попал в Сеть , вызвав живое обсуждение.





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