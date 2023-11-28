27.11.2023, 10:07 6481
О плюсах безвизового режима с Китаем рассказали эксперты
Фото: Depositphotos
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С 10 ноября между Казахстаном и Китаем начал действовать взаимный 30-дневный безвизовый режим. О том, какой эффект это окажет на туризм и экономику нашего государства в целом, и о подготовке отрасли к наплыву гостей из КНР в материале BaigeNews.kz.
Руководитель управления привлечения инвестиций и продвижения Комитета индустрии туризма Минтуризма и спорта РК Нурбол Байжанов отметил, что их ведомство проделало большую работу, чтобы безвиз с Китаем заработал.
В прошлом году мы добились 14-дневного и в этом году, наконец, получилось проработать месячный взаимный безвизовый режим. Мне кажется, это большое достижение. Теперь будем готовиться к приему китайских туристов, работать с турбизнесом, проводить инвентаризацию на готовность к приему, обучать китайских гидов. В целом, понимание есть, какую работу необходимо провести", - сказал он.
Отметим, что согласно соглашению между Казахстаном и Китаем граждане двух стран освобождаются от визовых требований для частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом, срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 в течение 180 календарных дней. Немаловажно, что иностранным гражданам запрещается заниматься трудовой и другой оплачиваемой деятельностью в рамках данного безвизового режима.
За последнее десятилетие граждане КНР стали одними из наиболее активных путешественников и тратят значительные средства в своих поездках.
Байжанов также добавил, что следующий год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае.
Сейчас готовим соответствующий план мероприятий. Мы будем делать акцент на продвижении через участие в международных туристских выставках, освещать турпотенциал нашей страны в социальных сетях. Также планируем приглашать китайские СМИ, блогеров, представителей туркомпаний на инфотуры в Казахстан. Возможно, еще будет ряд таких мероприятий как туристский форум и так далее. Будем организовывать на территории КНР В2В площадки для нашего турбизнеса с участием китайских туркомпаний", - рассказал он.
Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова считает, что 30-дневный безвизовый режим открывает широкие возможности как для Китая, так и для Казахстана.
14-дневный безвизовый режим работает давно, и казахстанский туристский рынок предоставляет услуги китайским туристам. Китайский турист для нас не новое явление. Но абсолютно однозначно, что нам есть куда двигаться в предоставлении услуг для китайских туристов. Мы должны работать над решением проблем отрасли, чтобы не потерять интерес китайских туристов к Казахстану", - сказала она.
Рашида Шайкенова отметила, что сейчас проходит большое количество встреч предпринимателей из Казахстана и Китая, где определяются основные партнеры, у которых есть взаимный интерес к развитию туристского бизнеса.
Это свидетельство того, что мы ожидаем увеличение турпотока на следующий год. Этому есть конкретные примеры. Естественно, портрет китайского туриста отличается от европейского и других. Например, для комфорта китайских туристов нужно предусмотреть наличие ресторанов с китайской кухней, возможность постоянно получать в отелях горячую воду, которую они очень любят наливать в свои термосы. Еще они большие любители делать фотографии, поэтому те объекты, которые используются внутри туристских маршрутов, они должны представлять действительно значимый интерес", - добавила она.
Глава КТА подчеркнула, что в прорывных туристских проектах, которые в своем послании поручил проработать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, нужно закладывать все эти вопросы, связанные с улучшением наших туристических ресурсов.
Мы спросили у Рашиды Рашидовны, в каком направлении, в первую очередь, необходимо запускать эти "прорывные проекты": какие слабые места нужно подлатать, а где сделать упор на реализацию потенциала.
Сегодня одна из самых больших проблем - изношенность туристского транспорта. Это напрямую затрагивает вопросы безопасности и качества услуг. У нас есть мера поддержки предпринимателей, работающих в сфере туризма по покупке автобусов. Эту меру государственной поддержки, на наш взгляд, нужно пересмотреть. Во-первых, необходимо увеличить процент финансовой поддержки, во-вторых, рассмотреть возможность использования казахстанского транспорта. Сегодня у нас в стране есть компании, которые производят автобусы. Для того, чтобы нацелить туррынок на покупку транспорта отечественного производства, нужны широкие лизинговые программы и увеличение процентной ставки поддержки", - заявила наша собеседница.
Шайкенова подчеркнула, что Казахстан - страна экологического сельского туризма, где основной потребитель - это путешественник, которого привлекают регионы нашей стране с уникальными туристскими объектами.
Поэтому нужно сделать упор на расширение сферы услуг и инфраструктуры именно в аулах, находящихся вблизи туристских объектов. То есть нужно продолжить работать с сельскими предпринимателями по созданию гостевых домов и предоставлению других услуг, которые очень востребованы у туристов, посещающих нашу страну и, что немаловажно, они важны для нас, казахстанцев, путешествующих внутри страны. Мы видим очень положительную динамику улучшения статистики путешествий внутри Казахстана", - отметила она.
Эксперт подчеркнула, что предпринимателям в регионах нужно предоставлять всю необходимую господдержку в этих вопросах. Также она затронула вопрос нехватки качественных гостиничных услуг в городах Казахстана, отметив, что это тоже может быть одним из проектов.
Следующее - это зона притяжения туристов Алаколь, который тоже нуждается в улучшении инфраструктуры, укреплении береговой линии, развитии лечебно-оздоровительного туризма. Можно рассмотреть создание круглогодичных курортных мест именно на Алаколе", - добавила она.
По словам Нурбола Байжанова, по новым проектам, которые Минтуризма будет осуществлять по поручению президента, установлены такие критерии, как стратегическая важность для экономики и экспортоориентированность.
Также есть ограничения по инвестициям. По-моему, 200 миллионов долларов. По данному поручению мы сейчас начали проработку своих инвестиционных проектов. У нас есть свой пул инвестпроектов, который реализуется до 2030 года. Он состоит из 202 проектов на общую сумму порядка 2,8 триллионов тенге. Это наш общий пул, который мы ведем совместно с акиматами и постоянно обновляем. Когда есть какие-то проблемы, необходимость сопровождения, помогаем, поддерживаем. Потому что у нас задача стоит по наращиванию инвестиций в основной капитал. Такой показатель закреплен за нашим министерством", - сказал он.
Представитель Минтуризма отметил, что перечень проектов пока не утвержден и находится на стадии проработки и согласования, поэтому озвучить их он не может. Сказал только, что они будут касаться топ-10 туристских дестинаций Казахстана.
Байжанов тоже отметил значительный рост экотуристов в Казахстане. Так, по итогам 2022 года этот показатель вырос на 25% по сравнению с 2021 годом. В целом, количество экотуристов по итогам прошлого года составило более двух млн туристов.
В целях снижения нагрузки на природные территории и развитие культурного организованного туризма строятся визит-центры. За последние два года было открыто 15 визит-центров, семь из них расположены непосредственно внутри нацпарков. В визит-центре турист может получить информацию о нацпарке, фиксируется там, получает готовый маршрут и различные услуги, начиная от питания, размещения до гида-экскурсовода. Благодаря визит-центрам туризм становится более организованным. Также они очень удобны для иностранных туристов. Сейчас это особенно актуально в свете безвизового режима с Китаем. Я думаю, мы будем даже ориентировать их на китайских туристов", - добавил он.
Он отметил, что в открытии визит-центров Минтуризма Казахстана опиралось на опыт Америки, потому что там наибольшее количество национальных природных парков. Сейчас ведомство работает с бизнесом по дальнейшему увеличению таких объектов, так как эта практика положительно себя зарекомендовала.
В Минтуризма ожидают, что взаимный 30-дневный безвизовый режим с Китаем окажет положительное влияние на экономику страны, так как увеличение потока туристов в страну должен дать мультипликативный эффект путем создания дополнительных рабочих мест, расширения спектра предлагаемых туристических услуг и соответственно увеличения поступлений в бюджет. В ведомстве прогнозируют общий рост деловой активности между нашими странами, что важно для притока дополнительных иностранных инвестиций в экономику РК.
Рашида Шайкенова со своей стороны также отметила, что туризм как отрасль абсолютно важен для экономики, потому что это вопрос занятости большого количества людей и, в первую очередь, женщин.
На деньги одного туриста можно создать два рабочих места и получить поступления в различные сегменты - это система общественного питания, сувениры, размещение, транспорт. Все это вкупе работает на доходы государства от развития туризма. Поэтому в него нужно вкладывать. Как свидетельствует опыт всех стран, развивающих туризм, без помощи государства нигде туризм не развивается, потому что это маленький бизнес, который нуждается в реальных работающих мерах для туристского рынка", - заключила она.
Добавим, что на сегодня граждане Казахстана могут путешествовать без визы в 30 стран мира: Гонконг, Иран, Оман - до 14 дней, Барбадос - до 28 дней, а также Аргентину, Бразилию, Малайзию, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Филиппины и Эквадор - до 30 дней. Некоторые страны позволяют пребывать без визы более продолжительное время: Албания, Колумбия, Коста-Рика, Молдова, Монголия, Россия и Украина - до 90 дней, Армения, Сент-Винсент и Гренадины - до 180 дней, а Грузия - до одного года.
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09.11.2023, 10:32 43821
Отношения Казахстана и России вышли на высокий уровень стратегического партнерства и динамично развиваются
Фото: akorda.kz
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Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается - в эксклюзивном интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда", сообщает сайт президента.
За 30 с лишним лет отношения Казахстана и России вышли на высокий уровень стратегического партнерства и динамично развиваются. За счет каких механизмов и инструментов удалось достичь таких результатов? Что делается, чтобы сотрудничество и дальше развивалось по нарастающей?
- Действительно, сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами.
У нас действуют самые разные механизмы межгосударственного общения, прежде всего связи по линии администраций президентов, МИДов, органов правопорядка и юстиции, парламентов.
Безусловно, важную роль играет Межправительственная комиссия по сотрудничеству России и Казахстана, которую возглавляют заместители председателей Правительства (Алексей Оверчук и Серик Жумангарин). Ее очередное заседание весьма продуктивно прошло неделю назад (30-31 октября) в древнем городе Туркестан. Были подведены итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, финансах, культуре, науке, образовании и туризме. Намечены планы на перспективу.
Особо отмечу, что в хорошем темпе растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2 процента, до рекордных 28,2 миллиарда долларов, а в январе - августе этого года прибавил еще 7,6 процента и составил 18,9 миллиарда долларов.
Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 миллиардов долларов. В республике действуют около 6 тысяч предприятий с российским участием.
Успешно взаимодействовать, углублять кооперацию и межрегиональное сотрудничество нам помогает самая протяженная в мире сухопутная граница (7598 км). Например, эффективное партнерство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 (из 89) российских субъектов Федерации. Этим позитивным процессам активно содействуют общественность и бизнес-круги двух стран.
Общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу, сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан.
Особо отмечу, что казахстанская молодежь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования. Благодарны партнерам и за живой интерес к сотрудничеству в сфере волонтерства, культуры и гуманитарной деятельности.
Так что наше стратегическое партнерство действительно устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Нам есть что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан.
Одним из традиционных направлений казахско-российского сотрудничества является энергетическая сфера. Не так давно был запущен важный проект по транспортировке газа через территорию Казахстана из России в Узбекистан. Какие еще приоритетные проекты реализуются в этой сфере?
- Природа и география дают России и Казахстану значительные конкурентные преимущества в энергетической сфере, которые мы стремимся максимально использовать во благо наших сограждан.
Ведущие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" - вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество.
Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Напомню, что 7 октября вместе с Президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах.
Что касается Казахстана, то Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и правительством Казахстана "дорожной картой" по сотрудничеству в газовой сфере. В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры.
Из последних договоренностей - подписанное 1 ноября этого года на полях Петербургского международного газового форума главой "Газпрома" Алексеем Миллером и первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа.
Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом. Вместе с партнерами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.
Совместными усилиями развиваем урановую и горнодобывающую отрасли, успешно реализуем проекты в области ядерно-топливного цикла и мирного атома.
Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны.
Весьма актуальным считаем развитие сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики. У нас много общего в подходах к декарбонизации экономики и энергопереходу. Наши страны планируют выйти на нулевую эмиссию парниковых газов к 2060 году. Для этого - модернизировать энергетическую и промышленную инфраструктуры, более широко внедрять альтернативные и возобновляемые источники энергии, а в переходный период - природный газ. Эффективно использовать поглотительную способность природных экосистем.
Обсуждаются и другие форматы совместной работы. В целом же рассчитываем, что в перспективе потребности в энергоресурсах в Центральной Азии будут только возрастать и к нашему сотрудничеству смогут присоединиться другие заинтересованные страны.
Серьезным подспорьем для сотрудничества Казахстана и России является межрегиональное и приграничное взаимодействие. Для развития контактов в свое время и начали проводиться форумы межрегионального сотрудничества. Какая тема будет обсуждаться на ХІХ форуме? Какие заявления и решения планируется принять?
- Как уже отметил, межрегиональные и приграничные связи имеют для России и Казахстана крайне важное значение, являются одной из основ двусторонних отношений. Закономерно, что наши страны одними из первых в мире ввели практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств.
Такие встречи не только способствуют развитию взаимовыгодных контактов между деловыми кругами, культурной и научной общественностью двух стран. На них также прорабатываются конкретные вопросы, от которых во многом зависят перспективы укрепления двусторонних отношений, их наполнение практическим содержанием. В этой связи, понимая значимость такой работы, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем принимаем в них участие.
Тема предстоящего, 19-го по счету форума - "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В центре внимания его участников будут находиться актуальные темы продовольственной безопасности, применения цифровых технологий в АПК, подготовки молодых специалистов.
По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности наших предпринимателей - один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран.
В прошлом году в Астане состоялся первый саммит Центральная Азия - Россия. У России имеются достаточно прочные отношения со всеми пятью странами региона на двусторонней основе. В чем приоритеты взаимодействия в рамках шестистороннего сотрудничества?
- Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным.
Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон.
Помимо диалога на высшем уровне у нас налажены связи по линии советов безопасности и других структур. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям.
Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестерке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Казахстан и Россия участвуют во многих многосторонних структурах. В том числе - Шанхайской Организации сотрудничества. Председательство в ШОС перешло к Казахстану, и на июльском саммите Президент Касым-Жомарт Токаев представил инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". По Вашему мнению, какова роль ШОС и других региональных организаций в поддержании мира и стабильности на большом евразийском пространстве?
- Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.
Очевидно, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом непременное, неотъемлемое условие - это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.
Важным шагом достижения этой цели считаем создание широкого интеграционного контура - большого евразийского партнерства - путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества.
С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы. Привлекательность ШОС - в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает нашу организацию от продвигаемых Западом узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников. Не случайно конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития была вновь подтверждена в тематической резолюции Генеральной ассамблеи ООН, принятой 28 августа этого года.
Россия и Казахстан, как и ряд других партнеров, стояли у истоков основания ШОС в 2001 году. Плодотворное взаимодействие на шосовской площадке утвердилось в качестве одного из ключевых векторов стратегических отношений дружбы и союзничества между нашими странами.
Поддерживаем приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023-2024 годах, направленные на повышение ее авторитета и влияния на международной арене. Будем добиваться реализации согласованных лидерами ШОС задач в интересах дальнейшей консолидации организации.
Серьезное внимание предстоит уделить реализации принятых на высшем уровне решений о совершенствовании деятельности ШОС, чтобы адаптировать ее к современным реалиям и усилить практическую отдачу от совместных мер. Уверен, что вместе со всеми партнерами эти задачи будут решены.
Другой весьма представительный региональный формат - Содружество Независимых Государств - рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов - углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов.
С точки зрения экономической стабильности, безусловно, ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу. В его рамках формируются условия для устойчивого развития экономик государств-членов, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.
Над вопросами региональной безопасности мы вместе с Казахстаном активно работаем в рамках ОДКБ. Эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.
Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в Организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов.
Казахстан и Россия имеют не только сухопутную границу, но и водную - обе наши страны имеют выход к Каспийскому морю. Сегодня очень остро стоит проблема загрязнения и обмеления Каспия. Если говорить о водных ресурсах, то экологи давно уже бьют тревогу по поводу состояния реки Урал. Что делается для решения этих проблем?
- Вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений. Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы ее бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведется по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал.
То же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая обмеление водоема. Придаем большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности каспийского тюленя и рыб, особенно осетровых.
В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках "каспийской пятерки". Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий - наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится.
При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоемов: планируем развивать здесь кооперацию, в частности в области судостроения и морских перевозок.
Между Казахстаном и Россией налажен тесный культурно-гуманитарный обмен, ни одни переговоры на высшем уровне не обходятся без упоминания этой составляющей сотрудничества. Какие новые инициативы планируются к реализации в этой сфере?
- Добрососедство и взаимное доверие - прочная основа исторической близости народов России и Казахстана. И закономерно, что нас сближают яркие, плодотворные инициативы в гуманитарной сфере.
Ежегодно в России и Казахстане организуются крупные культурные акции, охватывающие самые разные направления. Особый статус отношений между государствами подчеркивает проведение в 2023 году в Республике Казахстан международного проекта "Русские сезоны", торжественное открытие которого состоялось 2 марта на сцене столичного театра "Астана Опера".
Регулярно проводятся перекрестные Дни России в Казахстане и Дни Казахстана в России. Организуемые в их рамках мероприятия - это всегда событие в культурной жизни наших стран.
Активно расширяются научные и образовательные контакты. В 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучалось более 60 тысяч студентов из Казахстана. В 2023/2024 учебном году мы увеличили на 200 единиц количество мест для обучения по правительственной квоте. Флагман российского высшего образования в Казахстане - филиал МГУ имени М.В.Ломоносова. Его выпускники, молодые люди, получающие диплом российского образца, в любой сфере - от физико-математической до творческой - востребованы и, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством. Планируем наращивать такое сотрудничество.
В Казахстане успешно работают филиалы и других российских вузов. Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Республике Казахстан наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами.
Как говорил казахский народный мыслитель и просветитель Абай Кунанбаев, переводивший классиков русской литературы на казахский язык, "чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру". Их он называл "ключом к жизни".
Несомненно, русский язык - это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное - важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу. Признателен Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку. Символично, что именно в 2023 году, объявленном Годом русского языка в СНГ, Советом глав государств Содружества 13 октября этого года принято решение о подписании Учредительного договора и Устава этой структуры. Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов.
Считается, что очень многое во взаимоотношениях стран зависит от того, как складываются отношения между их лидерами. Как Вы оцениваете уровень своих личных отношений с Касым-Жомартом Кемелевичем?
- Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы - люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан.
Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.
Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства.
08.11.2023, 10:38 44436
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее
Фото: akorda.kz
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Приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд, а казахстанских в РФ - около $6 млрд, заявил в интервью "Известиям" президент республики Касым-Жомарт Токаев. Также он представил свое видение будущего многополярного мира. По его мнению, как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, планета вернется в состояние устойчивого равновесия. Об отношениях России и Казахстана, статусе русского языка на постсоветском пространстве и роли ООН - в эксклюзивном интервью Касым-Жомарта Токаева "Известиям".
Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна"
В ближайшие дни вы проведете переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В последнее время ваши личные встречи проходят регулярно - 7 октября вы приезжали в Москву, а уже 13 октября участвовали в работе Совета глав государств - участников СНГ в Бишкеке, где также виделись с президентом Российской Федерации. Как вы в целом оцениваете развитие отношений между нашими странами? Какие вопросы будут в центре внимания предстоящих переговоров?
- Действительно, наши встречи с Владимиром Владимировичем Путиным носят регулярный характер. Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией. Будь то двусторонние контакты либо многосторонние переговоры в рамках интеграционных объединений, нам всегда есть что обсудить. Президента России отличает высокая информированность и компетентность, его точка зрения на глобальные и региональные процессы во многом определяет характер ситуации в современном мире.
Важными особенностями казахстанско-российского диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они - учитывать наше мнение.
Как вы знаете, в текущем году мы отмечаем 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами - это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее.
Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации.
Отдельным пунктом программы станет наше участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран. В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету Форум. Тема мероприятия - сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что Форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан.
Приток прямых инвестиций из России превысил $20 млрд"
В октябре вы вместе с президентами России и Узбекистана участвовали в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Насколько этот проект важен для вашей страны? Какие еще крупные экономические и инвестиционные проекты с Россией сейчас реализуются и какие - в ближайших планах? Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития взаимодействия в нефтегазовой сфере и в области мирного атома?
- Газовая отрасль играет особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому поставки российского голубого топлива отвечают интересам всех участвующих сторон.
Запущенный 7 октября проект будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана, укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.
Мы заинтересованы в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готовы к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа.
Так, 1 ноября на Международном газовом форуме было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Казахстана и "Газпромом", направленное на выработку и реализацию долгосрочных, с горизонтом до 15 лет, планов взаимовыгодного партнерства.
Казахстан и Россия давно и успешно сотрудничают и в нефтяной сфере. В нашей стране успешно работают такие российские концерны, как "Лукойл" и "Татнефть".
В феврале текущего года АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участков месторождений "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря.
Кроме того, в 2022 году завершено строительство нефтехимического комплекса Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), который войдет в десятку крупнейших производителей полипропилена в мире. В данном проекте участвует и российская компания "Сибур".
В 2022 году в Сарани при участии "Татнефти" построен завод по производству автомобильных шин KamaTyresKZ.
Транспортировка нефти через территории обеих стран занимает значительную долю в наших топливно-энергетических комплексах. Порядка 80% казахстанской нефти экспортируется на внешние рынки по российской территории (Каспийский трубопроводный консорциум).
Аналогично российская нефть поставляется в КНР через территорию Казахстана. В период до 2033 года планируется осуществить транзит более 100 млн т российской нефти.
Одним из ключевых направлений нашего энергетического сотрудничества является взаимодействие в сфере мирного атома.
Есть разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, в Казахстане имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, также имеется свое производство компонентов ядерного топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана. На базе Ульбинского металлургического завода выпускается готовое ядерное топливо для атомных электрических станций Китая.
С другой стороны, у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона. Мы высоко ценим предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана. А окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума.
В 2019 году я в своей предвыборной платформе заявил, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов.
Отвечая на ваш вопрос касательно инвестиционного сотрудничества, хотел бы отметить, что валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд.
Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд.
Успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд. В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тыс. рабочих мест.
Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества.
Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом"
Западными странами введено беспрецедентное количество санкций, которые в том числе затрагивают транспортно-логистическую сферу. Тем не менее Россия и Казахстан успешно сотрудничают в этой области - например, развивая транспортный коридор "Север - Юг". Каковы ваши оценки перспектив такого взаимодействия?
- Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, поэтому транспортный коридор "Север - Юг" с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития нашей страны.
Маршрут способен в корне изменить транспортную структуру, уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии.
Для развития коридора "Север - Юг" сторонами принимаются синхронные мероприятия по модернизации инфраструктуры, увеличению терминальных мощностей и подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков.
Укрепление транспортной взаимосвязанности Казахстана и России, в том числе посредством коридора "Север - Юг", непременно будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций.
Сегодня именно транспорт и логистика выходят на первый план в международном сотрудничестве. По сути дела, в мире идет острая конкуренция за контроль над транспортными маршрутами, логистикой. В настоящее время формируется новый транспортный каркас Евразии, который при должном подходе может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды.
Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения для создания общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной и простой в использовании, основываться на передовых цифровых технологиях.
Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои возможности и ресурсы. Мы готовы реконструировать узкие места в своей железнодорожной и автодорожной сети для увеличения грузопотока.
На сегодняшний день в России обучается свыше 60 тыс. казахстанских студентов"
13 октября в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку, утвержден ее устав. Учитывая, что инициатором создания этой структуры выступили вы, хотели бы поинтересоваться, каковы ваши ожидания от деятельности организации? Каким вы видите дальнейшее развитие взаимодействия России и Казахстана в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в рамках СНГ?
- Важным объединяющим фактором Содружества Независимых Государств было и остается общее культурно-гуманитарное пространство. При этом одной из составляющих успеха нашего взаимовыгодного сотрудничества в этом измерении является сложившийся баланс гармоничного развития языков народов стран СНГ и русского языка.
Думаю, сегодня никто не сможет отрицать, что именно русский язык, являющийся одним из официальных языков ООН и имеющий статус международного языка, выступает серьезным консолидирующим фактором поддержания дружественных отношений между нашими государствами, действенным инструментом развития региональной кооперации, сотрудничества и доверия.
При выдвижении инициативы по созданию Международной организации по русскому языку я руководствовался в том числе и мировым опытом. Соответствующие международные структуры созданы для развития французского, немецкого, испанского и других языков.
Особо хочу отметить, что идея учреждения международной организации по русскому языку не направлена на создание альтернативы государственной языковой политике стран СНГ, в том числе Казахстана.
Важно, что организация обладает правосубъектностью и будет открыта для присоединения других стран, не входящих в СНГ.
Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ, а Санкт-Петербург в качестве культурной столицы содружества в 2023 году внес заметный вклад в укрепление культурных связей между странами СНГ.
В данном контексте культурно-гуманитарное сотрудничество между Казахстаном и Россией продолжает оставаться важной составной частью двусторонних отношений.
Взаимодействие в этой сфере в последнее время весьма насыщенно. Проходят Дни культуры Казахстана и России, Дни казахстанского и российского кино. Проводимый в этом году проект "Русские сезоны" пользуется большим зрительским успехом в Казахстане. Укрепляется сотрудничество в области творческого образования, а также в музейно-библиотечной сфере. Артисты и коллективы из Казахстана традиционно принимают активное участие в культурных мероприятиях на территории России.
Уверен, эта традиция продолжится и в будущем на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран. Для нас важно знакомить мир с казахской культурой, при этом приобщаясь к самобытной культуре России.
В целом за 30-летний период становления и развития СНГ межкультурный диалог, безусловно, подтвердил свою важную роль в деле распространения общих культурных и гуманистических ценностей на пространстве Содружества.
Считаю данное направление важнейшей основой духовного единства СНГ, "золотым мостом", прочно связывающим наши страны и народы.
В последнее время в Республике Казахстан открылись филиалы ряда российских вузов (в том числе МИФИ и РГУ нефти и газа имени Губкина). Каковы дальнейшие планы в этой области у двух стран, может быть, по расширению сотрудничества в области среднего, профессионального и начального образования?
- На сегодня в России обучается свыше 60 тыс. казахстанских студентов - больше, чем в какой-либо другой стране.
Это свидетельствует о востребованности и высоком образовательном потенциале российских вузов. Выбор в их пользу обусловлен территориальной близостью, отсутствием языкового барьера, финансовой доступностью, квалифицированным преподавательским составом, престижностью и известностью многих вузов еще с советских времен.
В Казахстане проводится работа по открытию филиалов ведущих зарубежных высших учебных заведений технического профиля. В 2023 году Казахстан ратифицировал Соглашение о создании и функционировании на паритетной основе филиалов организаций высшего и послевузовского образования, заключенное между правительствами Казахстана и России.
Результатом данной работы стало открытие филиала МИФИ на базе КазНУ им. аль-Фараби и филиала РГУ им. И.М. Губкина на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева. В 2024 году также планируется открытие филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М.Х. Дулати.
Учитывая историческую и культурную общность наших народов, есть обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области среднего образования. Ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций.
В то же время мы заинтересованы в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников.
ШОС по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности"
В настоящее время Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. Как складывается взаимодействие между нашими странами в рамках этой организации? Какие области деятельности в ШОС приоритетны для Астаны?
- Начну с того, что Казахстан является соучредителем Шанхайской организации сотрудничества. Для нас ШОС - это один из приоритетов в развитии многостороннего регионального диалога.
За более чем 20 лет успешного функционирования объединение стало авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня. Сегодня ШОС с ее колоссальным политическим, экономическим, человеческим и культурным потенциалом по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности, обширным пространством взаимовыгодного экономического сотрудничества и надежным проводником укрепления культурных связей.
Собственно, об этом я говорил в своем выступлении на прошедшем в июле этого года саммите ШОС. На наш взгляд, в текущих непростых геополитических и геоэкономических реалиях первостепенное внимание следует уделять укреплению незыблемых основ "шанхайского духа", характеризующегося доверием, взаимной выгодой, равенством, уважением многообразия культур и стремлением к совместному развитию.
В этом плане для Казахстана председательство в ШОС является большой честью и одновременно огромной ответственностью. Будучи председателем в ШОС, мы преследуем главную цель - продвинуть взаимодействие в организации на еще более высокий уровень и обеспечить дальнейшую эффективность ее работы.
Исходя из этого, приоритетами казахстанского председательства были объявлены обеспечение региональной безопасности и стабильности, насыщение многостороннего сотрудничества реальным торгово-инвестиционным и культурно-гуманитарным содержанием.
Хочу отметить, что позиции наших стран по большинству текущих вопросов и перспектив дальнейшего развития ШОС созвучны. Это, безусловно, важный показатель продуктивности сложившихся партнерских отношений.
Мы едины в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам, укрепления многостороннего экономического диалога и гуманитарных контактов.
Россия играет активную роль в продвижении инициированных Казахстаном переговоров по созданию Центра информационной безопасности ШОС, поддержано наше предложение объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС, а 2024 год - Годом экологии в ШОС.
Наши страны объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС и ее основных органов, а также в подготовке стратегических документов организации на среднесрочную перспективу в сферах энергетики, экономики, правоохранительной деятельности и экологии.
Возлагаю большие надежды на успешное казахстанско-российское взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, отразится на успехе главного мероприятия - саммита ШОС в июле 2024 года.
Для этого предстоит совместно провести большую и целенаправленную работу. Убежден, наша приверженность "шанхайскому духу" и взаимная поддержка будут и далее способствовать сплочению и выработке единых подходов в вопросах развития ШОС.
Настало время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности"
Мы живем в турбулентное время. Происходит неизбежный переход от однополярного мира к многополярному. Меняются устои мировой экономической системы. Каково ваше видение будущего?
- Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идет чрезвычайно болезненно. И на фоне конфликтов, происходящих в самых разных точках планеты, санкционного противостояния, торговых войн довольно сложно оставаться оптимистом.
Однако я верю, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира". Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий - это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права. Второй пункт - один из главных лейтмотивов казахстанской внешней политики.
Я твердо убежден, что любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН. Этот документ был принят мировым сообществом после самой кровопролитной войны в истории человечества. Во избежание повторения таких трагедий были приняты единые, однозначно трактуемые правила игры на международной арене. Это была большая победа принципов гуманизма и человеколюбия. Лучшего рецепта преодоления конфликтов мир пока не придумал.
Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического потенциала. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов.
Поэтому я считаю, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем.
Сегодня мы находимся в условиях серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы политического давления, торговые и санкционные войны, что ведет к полноформатному кризису системы международной торговли.
Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации. Происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Всё это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов.
Для создания гармоничной мировой экономики страны Глобального Юга и Глобального Севера должны прийти к общему знаменателю на основе принципов взаимного доверия, уважения интересов, а также многостороннего сотрудничества.
Центральную роль в этом сложном процессе должна играть ООН. В настоящее время она остается единственной безальтернативной глобальной организацией, объединяющей все человечество.
При этом следует признать, что растущая блоковость и геополитическая фрагментация подрывают единство и верховенство мандата ООН.
Растет критика в адрес организации, и связана она с необходимостью проведения внутренних реформ. Многочисленные кризисные явления в различных уголках нашей планеты обнажили уязвимость ООН в их урегулировании.
Полагаю, что настало время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным противостоять вызовам XXI века и эффективно решать проблемы современности.
Многие институты Организации были созданы в годы холодной войны и отражают реалии и методы работы ушедшей в небытие исторической эпохи. Всё отчетливее проявляется необходимость реформирования Совета Безопасности за счет расширения его состава.
Малые и средние страны исторически несли ответственность за международную стабильность, создавая мосты между великими державами. Важно, чтобы голоса таких государств в рамках Совета Безопасности звучали всё более весомо и играли значимую роль в обеспечении мира и безопасности.
Напомню, что на последних саммитах ШОС и БРИКС мною была предложена Инициатива о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Она нацелена на достижение эффективного прогресса в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, построении демократического и рационального политического и экономического международного порядка.
Кардинальный пересмотр стереотипов в пользу сотрудничества позволит восстановить доверие, укрепить реализацию существующих международных обязательств, а также выработать конкретные меры для содействия глобальному устойчивому развитию и решения актуальных проблем мировой политики.
Твердо убежден, что на современном этапе только конструктивный диалог и коллективные усилия государств, высокопрофессиональная дипломатия могут восстановить стабильность в мире, привести к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН на благо всего человечества.
24.10.2023, 12:51 75556
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским средствам массовой информации об успешном проведении 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" и участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в форуме в Китае.
Благодарю Вас, господин посол, за то, что согласились на наше интервью. С 17 по 18 октября в Пекине успешно прошел 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", который привлек широкое внимание и вызвал сильный резонанс в международном сообществе. Господин посол, можете ли Вы рассказать об основной ситуации и важном значении нынешнего форума?
- С 17 по 18 октября в Пекине успешно прошел 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Темой этого форума являлось высококачественное строительство "Один пояс и один путь" и совместное осуществление общего развития и процветания. Форум собрал представителей 151 страны и 41 международной организации, число участников превысило 10 тысяч человек.
На церемонии открытия форума председатель Си Цзиньпин в программной речи обобщил полезный опыт прошедшего десятилетия, подведя итоги, и подчеркнул, что совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь" занимает правильное место в истории, отвечает логике прогресса времени, открывает верный путь развития для человечества. Объявленные 8 шагов в поддержку высококачественного строительства "Один пояс и один путь" наметили новые ориентиры, открыли новые перспективы и придадут новый импульс сотрудничеству в рамках инициативы. На полях форума председатель Си Цзиньпин провел встречи и переговоры со всеми приглашенными зарубежными лидерами, по итогам которых был достигнут целый ряд важных договоренностей.
В ходе форума состоялись панельные мероприятия, включая 3 заседания высокого уровня на темы: цифровая экономика, взаимосвязанность и зеленое развитие, а также 6 тематических дискуссий: бесперебойная торговля, сближение народов, обмены по линии аналитических центров, честный Шелковый путь, межрегиональное сотрудничество, морское сотрудничество. Успешно прошла конференция предпринимателей в рамках "Один пояс и один путь". По итогам форума принято заявление председателя, в котором комплексно изложены достигнутые договоренности и результаты.
Форум завершился на мажорной ноте, показав плодотворные результаты, что стало очередной вехой на пути совместного строительства "Один пояс и один путь". Форум прошел в духе солидарности, укрепив международный консенсус о совместном строительстве инициативы "Один пояс и один путь". Форум прошел в интересах взаимной выгоды, солидно обогатив пакет результатов сотрудничества. Форум прошел во имя развития, открыв светлые перспективы взаимодействия по реализации инициативы "Один пояс и один путь". Нынешний форум послал миру четкий сигнал в поддержку солидарности, сотрудничества, открытости и взаимного выигрыша, также достиг самого значимого консенсуса по поводу вступления инициативы в новую стадию высококачественного сотрудничества. Самое грандиозное видение форума - прилагать совместные усилия для реализации модернизации всех стран мир, отличительная черта форума - нацеленность на практические шаги и реальный эффект.
Успешное проведение нынешнего форума непременно придаст неиссякаемую энергию глобальному экономическому росту и всеобщему развитию.
Господин посол, Вы только что упомянули, что важнейшим консенсусом, достигнутым на форуме, является вступление инициативы "Один пояс и один путь" в новую стадию высококачественного сотрудничества. Чего нам следует ожидать от выхода совместного строительства "Один пояс и один путь" на новый этап высококачественного развития?
- По этому вопросу член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Ван И уже дал хороший ответ китайским и зарубежным журналистам.
Новая стадия высококачественного сотрудничества, о которой заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на церемонии открытия форума, имеет важное значение для дальнейшего продвижения международного сотрудничества и глобального развития.
Во-первых, новая стадия предполагает укрепление инфраструктурной взаимосвязанности на евразийском континенте. Объявлены меры в 5 аспектах для формирования взаимосвязанной транспортной сети на Евразийском континенте, а именно: укреплять железнодорожную взаимосвязанность на основе маршрута Китай - Европа, открыть новые логистические коридоры на Евразийском континенте с опорой на прямые автомобильные перевозки, создать транскаспийский международный транспортный коридор, содействовать развитию "Морского Шелкового пути" и новых маршрутов сухопутно-морских грузоперевозок, активизировать строительство воздушного шелкового пути между Китаем и Европой.
Во-вторых, новая стадия будет проходить в контексте внедрения "зеленого" Шелкового пути. Будет активизироваться сотрудничество в сферах "зеленой" инфраструктуры, "зеленой" энергетики, "зеленых" финансов и "зеленого" транспорта, увеличиваться поддержка деятельности международного союза "зеленого" развития в рамках "Один пояс и один путь" в духе принципов "зеленых" инвестиций. Пусть "зеленое" развитие станет яркой спецификой "Один пояс и один путь".
В-третьих, важным драйвером развития на новой стадии будет выступать цифровой Шелковый путь. Китай со всеми сторонами создаст открытый, равноправный и недискриминационный климат для цифрового развития в интересах углубленной интеграции цифровых технологий и реального сектора экономики, а также сокращения цифрового разрыва. Китай выдвинул инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом, которая весьма востребована для совершенствования и укрепления глобального цифрового управления.
В-четвертых, на новой стадии Китай и партнеры будут работать сообща над модернизацией всех стран мира. Интеграция экономики Китая с мировой будет углубляться путем сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Неустанные усилия будут сосредотачиваться на развитии открытой мировой экономики с целью осуществления модернизации на принципах мирного развития, взаимовыгодного сотрудничества и всеобщего процветания во имя выдвинутых председателем Си Цзиньпином инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и глобальной инициативы цивилизации в контексте формирования сообщества единой судьбы человечества.
Новая стадия высококачественного развития "Один пояс и один путь" несомненно создаст больше возможностей для мировой экономики и принесет больше хороших новостей для всего мира.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению посетил Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Это второй визит президента Казахстана в Китай в этом году. Господин посол, каковы результаты визита? Какое влияние это окажет на развитие китайско-казахстанских отношений?
- С 17 по 18 октября президент Касым-Жомарт Токаев был приглашен принять участие в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине и соответствующих мероприятиях, что увенчалось полным успехом. Как вы сказали, господин Токаев в этом году дважды посетил Китай, что в полной мере продемонстрировало высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений.
В ходе своего визита в Китай президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме и произнес речь на китайском языке, что произвело глубокое впечатление на китайский народ и получило высокую оценку. В своем выступлении президент высоко оценил инициативу совместного строительства "Один пояс и один путь" и выразил твердое желание Казахстана в дальнейшем активном и глубоком участии в высококачественном совместном строительстве инициативы.
В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Как давние друзья, два лидера провели сердечную беседу, обменялись мнениями по китайско-казахстанским отношениям, совместному строительству "Один пояс и один путь" и соответствующим международным вопросам, достигли важной договоренности об углублении политического взаимного доверия и расширения сотрудничества в различных областях в целях создания нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений. Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Цян, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин провели встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, где также обсудили вопросы содействия развитию китайско-казахстанских отношений и углублению сотрудничества в соответствующих областях.
Я бы хотел отметить, что во время своего пребывания в Пекине президент Касым-Жомарт Токаев также встретился с руководителями многих китайских предприятий, обсудил практическое сотрудничество по темам расширения взаимосвязанности и торгово-экономической сфере и стал свидетелем подписания многочисленных документов о сотрудничестве в областях инвестиций, торговли, научно-технического производства и финансов. Больше всего меня тронуло то, что президент Касым-Жомарт Токаев вернулся в свою альма-матер - Пекинский университет языков и культуры, где он навестил своих преподавателей и тепло пообщался со студентами. "Возвращение домой" господина президента было теплым и полным "человеческого прикосновения", что польстило преподавателям и студентам его альма-матер, а также тронуло тысячи людей в Китае и Казахстане.
Именно под стратегическим руководством глав государств Китая и Казахстана наши отношения осуществили опережающее развитие и достигли самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. Благодаря тысячелетним обменам между народами Китая и Казахстана дружба, которая уходит корнями в прошлое, крепнет день ото дня. Теперь народам двух стран представлена великолепная картина китайско-казахстанских добрососедских и дружественных отношений, высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь" и сотрудничества в различных областях. Китайская сторона готова работать с казахстанской стороной над претворением в действительность договоренности лидеров двух стран, укреплением связей на различных уровнях и углублением сотрудничества во всех аспектах с целью совместного создания очередного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений на благо народов двух стран.
В этом году исполняется десять лет со дня выдвижения инициативы "Один пояс и один путь". Какое место занимает Казахстан в ее совместном строительстве? Каких достижений за последние десять лет добились Казахстан и Китай в сотрудничестве по совместному строительству "Один пояс и один путь"?
- 10 лет назад председатель Си Цзиньпин в Казахстане впервые озвучил инициативу о создании "Экономического пояса Шелкового пути". Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", он занимает особое и важное положение в совместном строительстве "Один пояс и один путь". За последние 10 лет под стратегическим руководством глав двух стран Китай и Казахстан постоянно укрепляли политическое сопряжение, неуклонно продвигали взаимосвязь объектов инфраструктуры, бесперебойную торговлю, финансирование капитала и сближение сердец народов. Совместное строительство, как свободный набросок превратился в тонкую выписку деталей, оно уже достигло высококачественного уровня развития. Был осуществлен ряд крупных важных проектов и достигнуты ощутимые и яркие результаты, что стало образцом и ориентиром для сотрудничества в совместном строительстве в глобальном масштабе.
Успешное проведение 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" придало новый импульс совместному строительству инициативы между Китаем и Казахстаном. В ходе форума главы двух стран встретились и стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в области взаимосвязанности и экономического развития. Ряд китайско-казахстанских проектов был включен в список проектов прагматического сотрудничества форума. Обе стороны ускорят сотрудничество в областях взаимосвязанности, транскаспийских международных перевозок, сельскохозяйственной продукции, полезных ископаемых, профессионального обучения и т.д.
Пользуясь возможностями форума, Китай и Казахстан в дальнейшем обобщат опыт достижений, продолжат придерживаться принципа "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" в целях продвижения высококачественного строительства "Один пояс и один путь" и достижения новых результатов.
Во-первых, укрепляется политическое сопряжение. Обе страны будут в полной мере выполнять координирующую роль китайско-казахстанского комитета по сотрудничеству, продвигать стратегическое сопряжение в рамках "Цифрового Шелкового пути" и программы "Цифровой Казахстан" и ускоренными темпами содействовать реализации подписанных правительствами двух стран соглашений в областях взаимосвязанности, экономических технологий в целях заложения политической основы для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Во-вторых, продолжается расширение взаимосвязанности. Обе страны продолжают расширять объем железнодорожных перевозок двух стран, количество отправлений и эффективность контейнерных поездов Китай - Европа за счет возможностей транскаспийского международного транспортного коридора, повышать уровень взаимосвязанности приграничных пунктов, трансграничных железных дорог и международных мультимодальных перевозок.
В-третьих, неуклонно увеличиваются торговые обмены. Китайская сторона будет работать с казахстанской стороной над повышением уровня упрощения процедур торговли и инвестиций, реализацией ключевых проектов сотрудничества в области инвестиций в мощности, расширением сотрудничества в областях зеленой энергетики, таких как ветроэнергетика, фотоэлектрическая и солнечная тепловая энергия, а также продвижением сотрудничества и развития в сфере цифровых технологий, включая трансграничной электронной коммерции, искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна.
В-четвертых, упрочивается гуманистическое сотрудничество. Китай и Казахстан совместно организуют Год туризма Казахстана в Китае в следующем году, ускорят взаимное учреждение культурных центров, активизируют усилия по строительству "мастерских Лу Баня" и совместного китайско-казахстанского университета, а также подготовят больше высококвалифицированных специалистов из Китая и Казахстана для качественного строительства "Один пояс и один путь". Скоро вступит в силу соглашение между правительствами КНР и РК о взаимном освобождении от визовых требований, что предоставит новые возможности для развития людских обменов и торгово-экономических связей.
Как известно, в рамках форума президент Касым-Жомарт Токаев посетил Синьцзян. Господин посол, каковы Ваши ожидания от сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном Китая?
- 18 октября, после участия в 3-ем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", президент Токаев специально совершил визит в СУАР КНР и обсудил вопросы об углублении дружественных обменов и практического сотрудничества между Казахстаном и СУАР КНР. Обе стороны обменялись мнениями, касающимися реализации результатов первого саммита Китай-Центральная Азия и 3-его Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", содействия высококачественному совместному строительству "Один пояс и один путь" и углубления взаимовыгодного сотрудничества в различных областях между двумя странами. Визит достиг ожидаемых результатов и наметил конкретные планы для дальнейших обменов и сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном. Визит президента Токаева в Синьцзян, хотя был непродолжительным, но возымел большое значение, что в полной мере отражает важность и искренность Казахстана в углублении сотрудничества с Синьцзяном и является важной вехой в истории обменов и сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном.
В марте этого года Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй возглавил делегацию из СУАР КНР по дружественному обмену в Казахстан. Казахстанская сторона оказала делегации прием на высоком уровне, что принесло свои положительные результаты. Благодаря совместным усилиям Китая и Казахстана договоренности визита эффективно реализуются, развитие обменов и сотрудничества в различных областях между Синьцзяном Китая и Казахстаном ускоряется, что придает мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений и сотрудничеству в различных областях. По данным статистики за первые восемь месяцев этого года объем импорта и экспорта Синьцзяна в Казахстан составил 86,72 млрд юаней, что на 75,4% больше по сравнению с аналогическим периодом.
Казахстан и Синьцзян соединены горами и реками, имеют схожую культуру и экономически дополняют друг друга, Казахстан играет важную роль в открытии сотрудничества Синьцзяна с внешним миром. СУАР КНР является ключевым регионом экономического пояса Шелкового пути, а также авангардом и основной позицией китайско-казахстанского сотрудничества и высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". Синьцзян Китая и Казахстан имеют большой потенциал и широкие перспективы для обмена и сотрудничества в различных областях.
По случаю открытия нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений успешный визит президента Токаева в Синьцзян способствует дальнейшему укреплению политического сопряжения в области развития между Синьцзяном Китая и Казахстаном, углубит взаимовыгодное сотрудничество в областях экономики и торговли, взаимосвязанности, производственной мощности, сельского хозяйства, туризма и т.д., а также внесет очередной вклад в развитие вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
23.10.2023, 21:10 78231
Инициатива "Пояс и путь" имеет очень важное значение для многих стран и их развития
Фото: Кадр с видео
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Инициатива "Пояс и путь" имеет очень важное значение для многих стран и их развития. Об этом недавно заявил главный редактор издания "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев в эксклюзивном интервью "Синьхуа" на полях третьего форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".
Коржумбаев отметил, что Китай вносит очень значительный вклад и "мы все являемся этому свидетелями".
Говоря о развитии давней традиционной дружбы между Казахстаном и Китаем, собеседник "Синьхуа" добавил, что Казахстан является важным партнером и союзником Китая, "потому что большая часть транспортировки сухопутных грузов по железной дороге, по автомобильной дороге проходит через нашу страну - Казахстан. Это очень важно не только для Казахстана, но и для всех стран, которые входят в регион Центральной Азии".
Мое ожидание от этого форума, это все-таки итоги переговоров. Ждем сейчас после встречи наших лидеров, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Си Цзиньпина", - сказал Коржумбаев.
Он напомнил, что на первом саммите "Китай - Центральная Азия", прошедшем в мае этого года в Сиане, было принято важное решение о введении безвизового режима между Казахстаном и Китаем, которое "даст еще больший толчок для бизнеса между нашими странами".
Эксперт заявил, что выдвинутая 10 лет назад инициатива "имеет под собой очень прочную основу и правильное направление, потому что спустя десятилетие мы являемся свидетелями бурного развития". Он также отметил количество стран, участвующих в инициативе, сказав, что это "очень обнадеживает и радует".
Я хочу сейчас более подробно изучить вопросы, связанные с тем, как Казахстан взаимодействует с Китаем и с соседними странами, в рамках дальнейшего развития, потому что нам еще много предстоит сделать, очень много важных задач. Об этом я буду писать в своих материалах. Основная тема будущих публикаций то, что раньше инициатива "Пояс и путь" представляла из себя схемы и проекты, а сейчас это более конкретные, уже созданные структуры, конструкции. И эти конструкции я хочу более углубленно изучить", - поделился Коржумбаев дальнейшими профессиональными планами.
Он также подчеркнул, что журналистам следует больше показывать и рассказывать об инициативе, напомнив про недавно заключенные меморандумы между казахстанскими и китайскими СМИ, которые направлены на совместную работу по освещению успехов "Пояса и пути". "Это очень важное направление, очень важная работа, которая здесь сейчас тоже ведется. Сегодня мы работаем здесь, и мы ждем очень хороших результатов", - заключил он.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
20.10.2023, 14:37 87276
Генконсул КНР в Алматы дала интервью казахстанским СМИ
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Генеральный консул Китайской Народной Республики Цзян Вэй дала интервью казахстанским средствам массовой информации по итогам третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и китайско-казахстанскому сотрудничеству.
Недавно в Пекине успешно прошел третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", не могли бы Вы рассказать о результатах этого форума?
- За 10 лет в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" достигнуты исторические достижения, которые принесли пользу более чем 150 странам, открыв путь сотрудничества, возможностей и процветания, ведущий к общему развитию. Инициатива на сегодняшний день стала самым популярным международным общественным продуктом и масштабной платформой международного сотрудничества. В форуме приняли участие представители 151 страны и 41 международной организации, общее число зарегистрированных участников превысило 10 тысяч человек. Грандиозная встреча в полной мере отражает вдохновляющую силу и глобальное влияние совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Председатель Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии открытия форума, оглядываясь на достижения последних 10 лет, обобщил успешный опыт и подчеркнул, что совместное строительство "Одного пояса и одного пути" находится на правильной стороне истории, отвечает логике прогресса времени, открывает человечеству верный путь. Также было провозглашено о восьми шагах в поддержку высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути", что прояснило новое направление, открыло новое видение и придало новый импульс инициативе "Один пояс и один путь". Председатель Си Цзиньпин провел встречи и переговоры со всеми участвующими иностранными лидерами, включая президента Касым-Жомарта Токаева, в ходе которых достигнут ряд важных консенсусов сотрудничества, посылая миру ясный и отчетливый сигнал о солидарном сотрудничестве, открытости и взаимной выгоде, изобразив грандиозное видение совместной работы рука об руку для реализации глобальной модернизации.
В ходе форума было зафиксировано в общей сложности 458 достижений, что намного больше, чем на втором Форуме. В их число входят важные инициативы и институциональные механизмы, такие как "Пекинская инициатива по углублению сотрудничества в области взаимосвязанности", "Пекинская инициатива по зеленому развитию "Один пояс и один путь"", "Пекинская инициатива по международному сотрудничеству в области цифровой экономики "Один пояс и один путь"", План партнерства по инвестициям и финансированию зеленого развития, "Принципы высокого уровня по честному строительству "Одного пояса и одного пути"". Также включаются конкретные цели, в том числе проведение курсов по экологическому развитию для стран-партнеров на 100 000 человек и расширение совместных лабораторий до 100 к 2030 году. В ходе встречи предпринимателей также были заключены деловые контракты на сумму 97,2 миллиарда долларов, что способствует созданию еще большего количества рабочих мест и обеспечению экономического роста в разных странах. Кроме того, на встрече также было решено создать секретариат форума, который будет играть определенную роль в содействии созданию механизмов и реализации проектов.
Каковы основные моменты и достижения визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай для участия в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь"?
- Официальный визит в Китай президента Касым-Жомарта Токаева, являющегося одним из самых почетных гостей председателя Си Цзиньпина, для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" прошел успешно и было создано множество "первых":
Первое присутствие на Форуме. Президент Касым-Жомарт Токаев впервые принял участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Китайская сторона оказала прием на самом высоком уровне, что в полной мере продемонстрировало высокий уровень и исключительность китайско-казахстанских отношений. В ходе форума первая двусторонняя встреча Председателя Си Цзиньпина с лидером иностранного государства состоялась именно с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Премьер Госсовета КНР Ли Цян, председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи и председатель ВК НПКСК Ван Хунин также по отдельности встретились с президентом Касым-Жомартом Токаевым. В присутствии глав двух государств подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве в сфере взаимосвязанности, экономического развития и других сферах. В ходе визита обе стороны подписали в общей сложности 30 документов о торгово-экономическом сотрудничестве на общую сумму более 16,5 миллиардов долларов.
Первый визит в Синьцзян. После участия в форуме президент Касым-Жомарт Токаев совершил специальную поездку в СУАР, что отразило особый статус Синьцзяна в развитии двусторонних отношений и всестороннего сотрудничества между Китаем и Казахстаном. С января по август текущего года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном увеличился на 87%, и составляет более 40% от общего объема торговли между Китаем и Казахстаном. Являясь главными воротами открытия Китая на запад и центральной зоной Экономического пояса Шелкового пути, Синьцзян в международном сотрудничестве "Один пояс и один путь" обладает такими уникальными преимуществами, как местоположение, политика, ресурсы, культура и другие. Верим, что предложенные председателем Си Цзиньпином восемь шагов в поддержку высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь" обязательно придадут новый импульс для углубления сотрудничества между приграничными районами Китая и Казахстана.
Первое возвращение в свою альма-матер. Президент Касым-Жомарт Токаев вернулся в Пекинский университет языка и культуры впервые за 40 лет, навестил обучавших его ранее преподавателей, встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в Китае и принял участие в церемонии открытия памятника аль-Фараби. Президент, как знаток Китая, свободно владеющий китайским языком и с превосходной каллиграфией, пользуется большой популярностью, а после его рассказа о любимом блюде "лапше по-сычуански" он вновь вызвал восторженные отклики в Китае и Казахстане. Сильное "чувство близости" президента Касым-Жомарта Токаева к Китаю и глубокая "неразрывная связь" с Китаем являются ярким отражением вечной дружбы и взаимопонимания между народами Китая и Казахстана. Безусловно, что визит президента Касым-Жомарта Токаева будет способствовать выведению китайско-казахстанских культурно-гуманитарных обменов и дела дружбы между двумя странами на более высокий уровень.
Принимая за отправную точку третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", каково ключевое направление развития китайско-казахстанского высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" на следующем этапе?
- В ходе форума председатель Си Цзиньпин провел плодотворную встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым, наметив путь для продвижения Китая и Казахстана вперед в следующее "золотое" десятилетие высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". Китай готов объединить усилия с казахстанскими друзьями для всесторонней реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, руководствуясь "восемью шагами", углубить высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между двумя странами, совместно прокладывать более широкий и длинный путь к счастью, который принесет пользу народам двух стран, внести китайско-казахстанский вклад в построение мира открытости, толерантности, взаимосвязанности и совместного процветания.
Первое, построить мост взаимосвязанности. Совместными усилиями содействовать высококачественному развитию поездов "Китай-Европа", увеличить использование Транскаспийского международного транспортного маршрута, осуществлять сотрудничество по совместному строительству третьей трансграничной железной дороги, повышать пропускную способность, масштаб и эффективность маршрутов "Китай-Европа", общими усилиями создавать новые логистические коридоры на евразийском континенте с опорой на прямые железнодорожные и автомобильные перевозки.
Второе, построить мост "Цифрового Шелкового пути". Укрепить стыковку стратегий строительства "Цифрового Шелкового пути" и "Цифрового Казахстана", способствовать обмену цифровыми технологиями, такими как трансграничная электронная коммерция, искусственный интеллект, большие данные и блокчейн.
Третье, построить мост зеленых инноваций. Китай готов расширить импорт высококачественной экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Казахстана, расширить сферы сельскохозяйственного сотрудничества между двумя сторонами, углублять сотрудничество в сферах "зеленой" инфраструктуры, "зеленой" энергетики, "зеленого" транспорта и в других сферах, а также совместно реализовывать План действий по научно-техническим инновациям.
Четвертое, построить мост связи между народами. В скором времени вступит в силу китайско-казахстанское соглашение о взаимном безвизовом режиме. В следующем году в Китае будет проведен Год туризма Казахстана. Надеюсь, что обе стороны отнесуться к этому как к возможности, и в полной мере воспользуются Международными союзами "Шелковый путь" по линии туризма, музеев, театров, университетов и другими, для дальнейшего расширения и углубления культурно-гуманитарных связей, а также для укрепления социальной и общественной основы вечной дружбы между двумя странами, передавая из поколения в поколение.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
12.10.2023, 20:34 105216
Декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека - Смаилова Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека, заявила президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Повсеместная безнаказанность от того, что побои, легкий вред здоровью переведены в административные нарушения, привела к тому, что нация деградировала, причем стремительно. За каких-то пять-шесть лет мы скатились в пропасть деградации (...) Теперь еще и декриминализация побоев, которая привела к таким массовым нарушениям прав человека", - заявила правозащитница.
Дина Смаилова подчеркнула необходимость криминализации побоев.
Защитное предписание как нарушалось, так и нарушается. Ужесточение мер по защитному предписанию просто смешное. Было 5 суток, теперь 10 суток за нарушение защитного предписания, тогда как в других странах за нарушения защитного предписания - уголовная ответственность", - заявила правозащитница.
По ее словам, в других странах агрессор может попасть в тюрьму на срок от 1 до 5 лет. В разных странах по-разному, уточнила президент фонда "Не молчи".
Нам нужно обязательно ввести уголовную ответственность за нарушения защитного предписания. Очень важно немедленно брать под арест агрессоров, которые совершили преступления (...) Пока он ( агрессор. - Прим. ред.) находится на свободе, он угрожает жертве. Систематически мы получаем такие кейсы, когда человек, находясь под следствием, убивает жертву", - добавила Дина Смаилова.
Ранее сообщалось, что муж до смерти избил жену на глазах у дочери в Карагандинской области. Также в Карагандинской области неизвестный избил женщину на глазах у ребенка.
Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.
По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
Между тем трое молодых людей, руководствуясь соображениями морали и нравственности, встали на защиту человеческих и социальных ценностей, подверглись варварскому нападению и избиению группой лиц, которые на сегодняшний день уже опознаны, известны следствию, но никак следствием не квалифицированы и, по данным адвоката, не вызываются для проведения очных ставок и пр.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
25.09.2023, 15:24 137791
Казахстанские СМИ в основном "забиты" иностранными агентами влияния - Исмагулов
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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Недавно Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.
В реестр вошли 240 физлиц и организаций, среди которых оказались известные казахстанские общественные деятели, журналисты и НПО. В частности, в список лиц, получающих финансирование из-за рубежа, попали журналисты Динара Егеубаева и Айнур Коскина, международный центр журналистики MediaNet, Internews Kazakhstan, экологическое общество "Зеленое спасение", ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz" и другие.
Казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал в интервью SputnikLive о том, как появились и как работают в стране западные фонды и их агенты влияния.
Практически все люди, которые получали иностранное финансирование, получали его из стран Запада?
- Прямого указания о том, кто и от кого получал финансирование, нет. Комитет государственных доходов опубликовал только имя и название фонда или организации. Прямо там не указано, от кого лицо получало финансирование, от России или от стран Запада. Но если оценить всю деятельность людей из списка иноагентов, то видно, что практически все их них занимали прозападную или проукраинскую позицию. Работают с фондами USAID, Copoca, фондом NET.
Каким образом государство, органы управления, власти допускают, что подобного рода прозападные или антироссийские настроения могут проплачиваться и таким образом звучать в Казахстане?
- Ситуация очень простая. На самом деле в 1994 году наш первый президент подписал на Западе хартию, которая заявила о переходе на рыночную экономику и допускала приход западных фондов в страну.
Все эти фонды начали лезть к нам в начале 1990-х, проплачивая агентов влияния. Назовем их агентами влияния. То есть это люди, которые получают иностранное финансирование и потом реализуют определенные программы в стране.
Подготавливались политологи, различные стратегические аналитические институты, а потом они подавались на гранты от министерств.
Насколько велико влияние прозападных иноагентов на гражданское общество в Казахстане?
- Несмотря на то что в Казахстан вливаются десятки, а то и сотни миллионов долларов со стороны западных структур, я могу сказать, что общество до сих пор настроено к русским дружелюбно.
Есть определенная масса людей, которая выступает с русофобских позиций. Но, согласно статистике, это примерно 6-10% населения. Основная часть общества понимает, что нам нечего делить с русскими, мы едим один хлеб и живем в одной культурной реальности, наши родственники друг с другом переплелись, а с Россией мы соседи и братья.
Я бы сказал, что это неудача западных структур воздействовать на наше общество, потому что мы до сих пор остаемся дружелюбны. Все эти вопли "Слава Украине" и "Пусть Украина победит, а Россия развалится" - это громко кричат иностранные агенты влияния. Общество считает по-другому, но у него нет доступа к СМИ, потому что они в основном забиты иноагентами.
Организация USAID занимается рассеиванием антироссийской, русофобской политики, в том числе и в Казахстане. Насколько сильно их влияние и насколько они "вкачивают" деньги в раскачивание общества в Казахстане?
- Недавно я смотрел их отчеты, просто влез к ним в документацию, которую они выкладывают в открытый доступ, и увидел, что каждый месяц они проводят в Казахстане одно-два мероприятия. Представляете? То есть в год около 20-24 мероприятий при поддержке USAID.
Все эти структуры создают медиафорумы, на которых обсуждаются колонизация со стороны России и необходимость деколонизации. Вообще странная ситуация, потому что мы сами вроде бы в 18-19-м веке попросили протекторат России.
Что можно противопоставить подобного рода организациям в Казахстане?
- Я считаю, есть два выхода. Первое - если наше государство, которое в данные момент "набито" определенным количеством иноагентов, допускает само существование иноагентов на медийном и политологическом поле, то нужно играть в эту игру.
Необходимо финансирование таких структур. Создание определенных институтов, которые могли бы работать на нашем поле. Также созвать медиафорумы. Приглашать на них людей, которые дружелюбно настроены по отношению к России и вообще за мир между нашими странами, заливать информационную повестку своей повесткой. Второй вариант - полностью принять закон об иноагентах.
Полное интервью можно посмотреть по ссылке.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
28.08.2023, 12:13 189726
Эксперт: АЭС - спасение от энергодефицита на долгие годы Эксклюзив КТ
Фото: pixabay.com
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Нужна или не нужна Казахстану АЭС? Что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today ответил начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Кислицин Сергей Борисович (опыт работы в сфере атомной энергетики и материалов для атомных энергетических установок более 40 лет).
Для начала самый простой вопрос: вы за или против строительства АЭС?
- Безусловно, за.
Каковы главные аргументы в пользу строительства?
- Самый главный аргумент: атомная электростанция - это постоянная, гарантированная, не зависящая ни от погоды, ни от каких-либо других условий выработка электричества. Это главное преимущество АЭС.
Сколько регионов способна обеспечить электричеством АЭС, подобная той, которую хотят построить на Балхаше?
- Здесь надо смотреть на систему электроснабжения в целом в Казахстане. Исторически сложилось так, что энергоизбыточный регион - это север Казахстана: Экибастуз, Павлодар и другие города. Там находятся крупные тепловые электростанции, которые были включены в единую энергосеть СССР, регионы Западной Сибири, Урала и т.д. Юг Казахстана: Шымкент, Кызылординская, Жамбылская, Алматинская области не входили в эту систему. Они находились в отдельной системе вместе с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном.
С обретением независимости электроснабжение в южных регионах пострадало, возникла нехватка электроэнергии. Многие помнят 92-94-е годы, когда в южных городах постоянно происходили веерные отключения электричества. В этот период руководство Казахстана потребовало от Министерства энергетики исправить ситуацию. И тогда был построен так называемый энергетический мост: юг и север Казахстана связали линиями электропередачи. И нарушение снабжения южных регионов электричеством было устранено. Мы ушли от веерных отключений. В тот период закрылось много предприятий, потребление электроэнергии значительно снизилось, и какое-то время система работала и не требовала дополнительных мощностей. Но сейчас она уже не может обеспечить южный регион достаточным количеством электроэнергии, и это существенно задерживает его развитие.
Мосту нужна опора, и это как раз выбранное место, поселок Улкен на берегу Балхаша. Он находится примерно посередине, в тысяче километров от севера, энергоизбыточного района страны, и на таком же расстоянии от энергодефицитных южных регионов. АЭС позволит дополнительно вырабатывать электроэнергию и равномерно распределять ее по стране, регулировать потоки. Если нужно - направлять на север, юг или в другие регионы. Т.е. это абсолютно грамотное решение энергетиков.
Были ли раньше у правительства планы построить АЭС?
- Это третья попытка.
А первые две почему не удались?
- Во-первых, строительство атомной станции - дело не одного года и не двух, и не пяти лет, а скорее 9-10 лет. Я даже не уверен, что при моей жизни это случится. Еще одна причина: раньше считали, что в Казахстане и так избыток электроэнергии. Ее продавали за рубеж, в Россию, в другие соседние страны. Но потом начала активно развиваться промышленность. Сейчас южные регионы активно развиваются, там строятся заводы. И, по прогнозам наших энергетиков, начиная с 2026 по 2030 годы будет ощущаться недостаток электроэнергии. До этого считалось, что нет такой острой необходимости строить новые электрогенерирующие мощности. А сейчас мы дошли "до ручки". Старые мощности выработали свой ресурс и требуют замены. Но при этом менять шило на мыло, т.е. угольные станции на угольные, смысла нет.
А в популярные ныне "зеленые" источники энергии - ветряки, солнечные батареи Вы верите?
- Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать.
Ясно. Ветряки и солнечная энергия - не то, на что можно рассчитывать…
- Европа этого уже наелась. Прошлый год показал, что расчет на солнечную и ветровую энергию - это плохой расчет. Например, в Германии выработка электроэнергии на "зеленых" источниках достигает всего 40-50%. Будет штиль - и будет плохо.
Почему Улкен считается наиболее перспективным местом для строительства АЭС?
- Место выбрано ориентировочно на побережье Балхаша, в районе от города Балхаша до южной оконечности озера. Одну причину я уже назвал - это опора энергетического "моста", которая стоит ровно посередине.
Еще один фактор связан с авариями на АЭС. Например, после аварии в Чернобыле появилась 30-километровая "зона отчуждения", где население не живет, его выселили. Теперь такая зона принята за стандарт.
Еще один стандарт - трехсоткилометровая зона вокруг АЭС, где в случае аварии должен проводиться постоянный мониторинг экологического состояния, радиационного фона, здоровья людей и т.д. Если говорить об Улкене, то ни в одной, выходящих к озеру Балхаш областей: Жетicу, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской - нет ни одного крупного, густонаселенного города, который бы попадал в трехсоткилометровую зону. Ни Караганда, ни Талдыкорган, ни Алматы, ни Тараз не попадают.
Плюс для строительства АЭС требуется водоем…
- Это глубокое заблуждение. Есть как минимум два способа выработки электроэнергии на АЭС. Первый, когда внешний контур охлаждения атомной электростанции - это водоем. В США все АЭС работают по этому принципу. Сам атомный реактор охлаждается водой, которая доводится до кипения, второй контур - теплосъем с первого контура, где вода тоже доводится до кипения и парообразования, и третий контур - обычный водоем.
Другой принцип работы напоминает газовый котел в любом доме. Это замкнутая система. Стоит градирня, испарители в местах, где расположен атомный реактор большой мощности. Вода циркулирует внутри этого контура. При этом потребление воды минимальное, как в любой домашней отопительной системе. У вас есть бачок, в котором есть определенный запас воды. Проходя через всю систему, вода охлаждается и снова поступает в реактор, по кругу.
У нас хотят такую АЭС построить?
- Пока нет никакого проекта.
В чем самая большая сложность строительства АЭС?
- Системы защиты. Ранее строительство АЭС не было таким затратным и трудоемким. Но после аварий, которые случились на АЭС (в США - это Три-Майл-Айленд¹, где произошел ядерный взрыв), потом был Чернобыль, потом Фукусима, с каждым разом система безопасности на АЭС совершенствуется. Именно на нее уходят основные затраты. Сейчас системы безопасности должны быть пассивными, т.е. работать без вмешательства человека. Если возникает критическая ситуация, реактор автоматически глушится и таких последствий как в Чернобыле или на Фукусиме не должно быть. Но такие системы очень-очень дороги. Здесь и электроника, и механика, и многократное дублирование систем защиты.
Вы были на общественных слушаниях в Улкене, посвященных выбору места для строительства АЭС. Что можете о них рассказать?
- Давайте начнем с законов Республики Казахстан, касающихся атомной энергетики. Закон гласит, что решение о строительстве АЭС принимает правительство. Проведение референдумов для строительства не требуется. Но есть одна оговорка: должно учитываться мнение людей, которые живут в том регионе, где планируется строительство атомной станции. И вот первые слушания были проведены как раз в том месте, которое пока считается наиболее удобным и привлекательным для строительства. И целью их как раз было узнать мнение населения. В дальнейшем слушания, скорее всего, проведут также в крупных областных центрах: Алматы, Таразе и других, находящихся в той самой трехсоткилометровой зоне.
После слушаний, которые прошли в Улкене, все новостные ресурсы написали, что его жители выступили за строительство АЭС.
- Это надо было видеть… У них очень единодушное отношение к строительству. Они с энтузиазмом встречают это предложение, безо всяких преувеличений.
А как Вы думаете, отчего вдруг такие радость и энтузиазм? Может, на них было оказано какое-то давление?
- Причина энтузиазма проста: в Казахстане много городов, где жизнь едва теплится. Улкен в такой же ситуации. Городок был построен еще в советские времена, в конце 80-х. Население составляет примерно 2 тысячи жителей². Половина домов не заселена, они стоят с выбитыми окнами. В советские времена там собирались строить тепловую электростанцию и угольную станцию по той же самой причине - чтобы завязать юг и север в единую энергосеть. Туда проведена железная дорога, есть много домов в неплохом состоянии. И таких городков по Казахстану много, где были какие-то градообразующие предприятия, которые закрылись, а народ остался ни при чем. У жителей Улкена были надежды на то, что это будет город энергетиков. Но этого не случилось, и сейчас для них строительство атомной станции - шанс на лучшую жизнь. На слушаниях они говорили: "Чего вы тянете? Давайте строить скорее!"
Со сторонниками строительства все понятно. Поговорим теперь о противниках. После слушаний мы наблюдали на опубликованных видео, мягко говоря, бурное обсуждение. Люди буквально бились в истерике и перекрикивали всех, пытаясь что-то доказать.
- С нашей стороны на слушаниях были представители Министерства энергетики и организаций, Национального ядерного центра и Института ядерной физики. Наша задача была ответить на все вопросы о строительстве АЭС: зачем это нужно каковы перспективы и т.д. Также во встрече принимал участие аким Улкена, замакима Жамбылской области и активисты.
Это опять же сторонники строительства. А кто был на другой стороне баррикад и каковы были их аргументы?
- Аргументов я не слышал. Были выкрики отдельных людей. Я сейчас расскажу, как это все происходило. Слушания проходили в актовом зале обычной школы человек на 250. Зал был переполнен. Мы сидели рядом с жителями Улкена, в основном это были женщины, как более активная часть населения, мужчин было меньше, видимо, все на заработках. Жителей Улкена было примерно 30%. Остальные были приезжие, они приехали на автобусах, а кто-то даже прилетел самолетом. Встреча началась в 11.00. И тут случилась вакханалия.
А кто эти приезжие люди? Как они себя позиционировали?
- Они никак не представились, просто начались пляски с плакатами и заявления, что "строительство убьет Казахстан", "все предатели", "вы погубите Балхаш", "это хуже атомной бомбы" и т.д. Эти пляски вуду продолжались около 20-30 минут, ни аким, никто другой не могли их успокоить, все это снималось на камеру. Там было не менее 10 операторов. Но самое интересное - они минут 20 побесновались на камеру, а потом начали потихонечку исчезать. У меня возникло впечатление, что это были проплаченные какие-то люди, они показали себя, отработали деньги, а дальше - все.
Жители Улкена поначалу были ошарашены таким поведением, когда выскакивают, орут, потом сами вступили в дело, и случилась небольшая перепалка. Только когда приезжие стали постепенно уходить, беседа перешла в более спокойное русло. Кстати, позже, когда слушания закончились, мы пересеклись с этим людьми на обеде в кафе и очень мило общались. Они вполне адекватные, но там, в школе, зачем-то устроили целое представление. Ну и, если подумать, их привезли на автобусах, т.е., возможно, кто-то оплатил эту поездку недешевую и даже перелет этим людям.
Интересно, что со стороны жителей Улкена не было вопросов: "Зачем все это нужно?" и "Как все устроено?", в основном на эту тему мы общались с корреспондентами. Зато было много эмоциональных высказываний, что они уже устали жить в таких условиях. И очень рассчитывают, что строительство АЭС поможет все наладить.
На слушаниях также был наш казахстанский защитник природы Мэлс Елеусизов. Он тоже выступал?
- Я раньше пересекался с этим человеком. Он был активным членом движения "Невада - Семипалатинск", когда закрывали ядерный полигон в Семипалатинской области. С тех пор его риторика не изменилась. На слушаниях он поднимал две темы: экология и коррупция. Он тоже говорил, что Балхаш будет потерян, и все прочее. Но мы это уже неоднократно обсуждали в разных аудиториях, не только на этих слушаниях.
Елеусизова многие люди поддержат отчасти потому, что действительно переживают за природу. К тому же не все разбираются в процессах атомной энергетики. А что Вы можете сказать по поводу Балхаша? Грозит ему исчезновение из-за АЭС или не грозит?
- Состояние Балхаша в последнее время не самое лучшее - это факт. Приток воды не растет с годами, значительную часть воды отбирает Китай, ледники активно тают… Тем не менее персонал ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и его гендиректор Тимур Жантикин³ провели очень большую работу по обоснованию того, что атомная станция не нанесет вреда этому водоему. Дело в том, что глубина Балхаша небольшая, в среднем от 6 до 9 метров. А площадь, которую он занимает, достаточно велика, поэтому вода активно испаряется. Даже если озеро будет выступать в качестве охладителя реактора, в этом случае потери воды в Балхаше составят 0,6% от того, что в целом испаряется с его поверхности безо всяких АЭС. Любой желающий с этими материалами ученых может ознакомиться.
Еще один момент: технико-экономического обоснования (далее ТЭО. - Прим. редакции) строительства АЭС еще нет. Сначала с помощью тендера должны определить, кто будет заниматься строительством, потом будут готовить ТЭО. В этом технико-экономическом обосновании есть обязательный раздел, в котором рассматривается экологическое состояние, возможные риски, негативные последствия строительства АЭС для населения и природы и т.д. Раздел проходит экспертизу как на национальном уровне, так и на международном, включая МАГАТЭ и другие организации. Все они дают свою оценку: насколько опасно строительство АЭС в этом регионе, приведет ли оно к потере Балхаша и т.д.
Т.е. говорить об экологических проблемах сейчас, пока нет полного, всеобъемлющего экологического исследования, которое будет проведено силами казахстанских и зарубежных ученых, и обязательно войдет в ТЭО, пока рано. Вот когда все цифры будут на руках, можно будет к ним апеллировать и сказать: вот, смотрите, ребята, какие риски, мы потеряем Балхаш, животный, растительный мир и прочее.
Насколько вообще строительство АЭС в любой стране контролируется международными организациями, в частности МАГАТЭ?
- С МАГАТЭ я достаточно много работал. Они никому ничего не могут приказать. Строить - не строить, убрать - заменить, это решает правительство страны. МАГАТЭ лишь дает рекомендации провести грамотное обследование. Крупные страны, такие как Россия и Китай например, могут прислушаться к этим рекомендациям, но решение принимают полностью самостоятельно.
То есть, по сути, это внутреннее дело страны?
- Совершенно верно.
И нет никаких общепринятых стандартов, без соблюдения которых построить АЭС не дадут?
- Стандарты есть. До начала строительства готовится так называемый Comprehensive report (всеобъемлющий доклад, - Прим. редакции) как для правительства той страны, в которой собираются строить АЭС, так и для МАГАТЭ. И все эти аспекты обсуждаются. Это нужно, в первую очередь, чтобы получить деньги на строительство, которое обойдется примерно в 10-12 миллиардов долларов. Понятно, что такие страны, как, например, Тунис, Белоруссия или Казахстан, не могут залезть в карман и запросто выложить такую сумму. Поэтому берут займы, в ВМФ например. Который, ознакомившись с Comprehensive report, решает, выделять ли этой стране деньги, есть ли в этом такая насущная необходимость, сможет ли страна впоследствии обслуживать станцию и т.д.
Здесь мы переходим к вопросу о коррупции. Многие казахстанцы вполне обоснованно считают, что строительство АЭС может стать способом наживы для чиновников, как это было в случае с другими "проектами века" - печально известным ЛРТ и прочими IT-городками, аэропортами и т.д. А саму АЭС построят как попало и обслуживать ее будут специалисты, не способные даже газовый баллон заправить.
- Аргументов у меня два. Первый - да, коррупция имеет место быть. И что, теперь ничего не делать? Ничего не строить, потому что все равно все украдут?
Второй - строить атомную электростанцию будем не мы, а одна из четырех стран: Россия, Китай, Корея или Франция. Деньги, которые будут вложены в строительство, оговорены заранее. Какие-то работы, конечно, будут выполняться нашими работниками. Например, чтобы выкопать котлован, не нужно приглашать рабочих из России. Ну а сам бак реактора и все остальное оборудование будут монтировать специалисты, которые уже много раз это делали. И это тоже некая гарантия от коррупции и некачественного строительства.
У Казахстана уже есть какие-то предпочтения в выборе страны, которая будет строить АЭС?
- Пока нет. Мое мнение - большую роль будет играть ценовое предложение. Кто даст лучшую цену при одинаковом качестве работы и предоставляемых услуг, тот и будет строить. И второй момент - обращение с радиоактивными отходами. Отработанное ядерное топливо нужно где-то утилизировать. Разные страны к этому по-разному относятся: Россия, например, забирает. У них есть мощности по переработке таких отходов. У Франции тоже есть, у других стран нет, даже у Штатов. США вообще не заморачиваются: отработанное ядерное топливо они вывозят в Атлантический и Тихий океан и там хоронят в стальных и бетонных контейнерах.
В Казахстане, кстати, опыт по захоронению подобных отходов есть, несмотря на отсутствие действующих атомных станций. У нас есть исследовательские реакторы, которые тоже производят отработанное топливо. В нашем ИЯФе, например, есть "могильники", места захоронения слабых радиоактивных отходов. Это достаточно дорогостоящие сооружения, но зато они позволят безопасно утилизировать отработанное топливо.
Кто будет обслуживать станцию после ее запуска?
- Есть разные решения. Например, богатые арабские страны просто покупают нужных специалистов. Что касается Казахстана, у нас была действующая атомная станция⁴, есть большой опыт ее эксплуатации. Также работают исследовательские ядерные реакторы, например водо-водяной реактор в поселке ИЯФ, по принципу которого можно построить АЭС на Балхаше. Т.е. в нашей стране вполне можно проводить обучение необходимых специалистов. Страны, которые будут строить, тоже будут участвовать в их подготовке. Уже есть планы, чтобы открыть определенные специальности в КазНУ, подключить российские вузы, которые предлагают совместные программы подготовки специалистов по обслуживанию атомных станций.
Получается, что строительство АЭС не ограничивается лишь ее возведением. Это огромная комплексная работа по многим направлениям, включая подготовку специалистов. Но если вы говорите, что строительство АЭС занимает лет 10, то на это есть время.
- Есть. И как только будет принято окончательное решение о строительстве, так и надо начинать их готовить. Ведь даже после пяти лет учебы в университете это еще не специалист, а только его "заготовка". Дальше ему нужно пройти обучение на месте, например у нас, в Институте ядерной физики, получить там квалификацию, подготовиться к работе. Потом будет стажировка на станции, подобной той, которая будет строиться у нас, поскольку Казахстан не рискует делать какие-то инновационные проекты, а только хорошо себя зарекомендовавшие и работающие по всему миру. Поэтому окончательную "доводку" специалисты будут проходить там. Трудности, конечно, есть, но это не смертельно. Ну и надо же себя уважать, расти, развиваться, а не заниматься только "черной" работой.
И последний вопрос: насколько сложна АЭС в обслуживании?
- По сравнению с тепловыми электростанциями, на которые ежедневно требуется завозить составы с углем и закидывать их в топку вагонами, современные АЭС требуют загрузки топлива один раз в 2-3 года. Расчетный срок работы станции от 50 до 100 лет. И если первые лет 20 страна возвращает деньги за ее строительство, то потом начинает на этом зарабатывать, продавая электроэнергию в соседние страны. И, повторюсь, АЭС - это непрекращающаяся и не зависящая ни от чего выработка электроэнергии, ее базовый источник, который способен спасти Казахстан от энергодефицита на долгие годы.
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
¹Авария на АЭС Три-Майл-Айленд (англ. Three Mile Island Accident) - крупнейшая авария в истории коммерческой атомной энергетики США, произошедшая 28 марта 1979 года на втором энергоблоке станции по причине своевременно не обнаруженной утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива. В ходе аварии произошло расплавление около 50 % активной зоны реактора, после чего энергоблок так и не был восстановлен. Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению, однако радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались несущественными. Авария усилила уже существовавший кризис в атомной энергетике США и вызвала всплеск антиядерных настроений в обществе. Хотя всё это и не привело к мгновенному прекращению роста атомной энергетической отрасли США, её историческое развитие было остановлено. После 1979 и до 2012 года ни одной новой лицензии на строительство АЭС не было выдано, а ввод в строй 71 ранее запланированной станции был отменен (материал из Википедии)
²По последним данным, население поселка Улкен составляет 1 738 жителей.
³В ноябре 2021 года в интервью агентству Interfax-Казахстан Тимур Жантикин высказал свою точку зрения по поводу строительства АЭС в Казахстане, а также поделился мнением, какая модель АЭС подходит для страны, и где она должна располагаться.
⁴Единственная атомная электростанция в Казахстане находилась в городе Актау с реактором на быстрых нейтронах с мощностью в 350 МВт. АЭС работала в 1973 - 1999 годах. В настоящий момент атомная энергия в Казахстане не используется, несмотря на то, что запасы урана в стране, по данным МАГАТЭ, оценены в 900 тысяч тонн (материал из Википедии).
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