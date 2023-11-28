О плюсах безвизового режима с Китаем рассказали эксперты

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Нужна или не нужна Казахстану АЭС? Что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today ответил начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Кислицин Сергей Борисович (опыт работы в сфере атомной энергетики и материалов для атомных энергетических установок более 40 лет).





Для начала самый простой вопрос: вы за или против строительства АЭС?





- Безусловно, за.





Каковы главные аргументы в пользу строительства?





- Самый главный аргумент: атомная электростанция - это постоянная, гарантированная, не зависящая ни от погоды, ни от каких-либо других условий выработка электричества. Это главное преимущество АЭС.





Сколько регионов способна обеспечить электричеством АЭС, подобная той, которую хотят построить на Балхаше?





- Здесь надо смотреть на систему электроснабжения в целом в Казахстане. Исторически сложилось так, что энергоизбыточный регион - это север Казахстана: Экибастуз, Павлодар и другие города. Там находятся крупные тепловые электростанции, которые были включены в единую энергосеть СССР, регионы Западной Сибири, Урала и т.д. Юг Казахстана: Шымкент, Кызылординская, Жамбылская, Алматинская области не входили в эту систему. Они находились в отдельной системе вместе с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном.





С обретением независимости электроснабжение в южных регионах пострадало, возникла нехватка электроэнергии. Многие помнят 92-94-е годы, когда в южных городах постоянно происходили веерные отключения электричества. В этот период руководство Казахстана потребовало от Министерства энергетики исправить ситуацию. И тогда был построен так называемый энергетический мост: юг и север Казахстана связали линиями электропередачи. И нарушение снабжения южных регионов электричеством было устранено. Мы ушли от веерных отключений. В тот период закрылось много предприятий, потребление электроэнергии значительно снизилось, и какое-то время система работала и не требовала дополнительных мощностей. Но сейчас она уже не может обеспечить южный регион достаточным количеством электроэнергии, и это существенно задерживает его развитие.





Мосту нужна опора, и это как раз выбранное место, поселок Улкен на берегу Балхаша. Он находится примерно посередине, в тысяче километров от севера, энергоизбыточного района страны, и на таком же расстоянии от энергодефицитных южных регионов. АЭС позволит дополнительно вырабатывать электроэнергию и равномерно распределять ее по стране, регулировать потоки. Если нужно - направлять на север, юг или в другие регионы. Т.е. это абсолютно грамотное решение энергетиков.





Были ли раньше у правительства планы построить АЭС?





- Это третья попытка.





А первые две почему не удались?





- Во-первых, строительство атомной станции - дело не одного года и не двух, и не пяти лет, а скорее 9-10 лет. Я даже не уверен, что при моей жизни это случится. Еще одна причина: раньше считали, что в Казахстане и так избыток электроэнергии. Ее продавали за рубеж, в Россию, в другие соседние страны. Но потом начала активно развиваться промышленность. Сейчас южные регионы активно развиваются, там строятся заводы. И, по прогнозам наших энергетиков, начиная с 2026 по 2030 годы будет ощущаться недостаток электроэнергии. До этого считалось, что нет такой острой необходимости строить новые электрогенерирующие мощности. А сейчас мы дошли "до ручки". Старые мощности выработали свой ресурс и требуют замены. Но при этом менять шило на мыло, т.е. угольные станции на угольные, смысла нет.





А в популярные ныне "зеленые" источники энергии - ветряки, солнечные батареи Вы верите?





- Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать.





Ясно. Ветряки и солнечная энергия - не то, на что можно рассчитывать…





- Европа этого уже наелась. Прошлый год показал, что расчет на солнечную и ветровую энергию - это плохой расчет. Например, в Германии выработка электроэнергии на "зеленых" источниках достигает всего 40-50%. Будет штиль - и будет плохо.





Почему Улкен считается наиболее перспективным местом для строительства АЭС?





- Место выбрано ориентировочно на побережье Балхаша, в районе от города Балхаша до южной оконечности озера. Одну причину я уже назвал - это опора энергетического "моста", которая стоит ровно посередине.





Еще один фактор связан с авариями на АЭС. Например, после аварии в Чернобыле появилась 30-километровая "зона отчуждения", где население не живет, его выселили. Теперь такая зона принята за стандарт.





Еще один стандарт - трехсоткилометровая зона вокруг АЭС, где в случае аварии должен проводиться постоянный мониторинг экологического состояния, радиационного фона, здоровья людей и т.д. Если говорить об Улкене, то ни в одной, выходящих к озеру Балхаш областей: Жетicу, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской - нет ни одного крупного, густонаселенного города, который бы попадал в трехсоткилометровую зону. Ни Караганда, ни Талдыкорган, ни Алматы, ни Тараз не попадают.





Плюс для строительства АЭС требуется водоем…





- Это глубокое заблуждение. Есть как минимум два способа выработки электроэнергии на АЭС. Первый, когда внешний контур охлаждения атомной электростанции - это водоем. В США все АЭС работают по этому принципу. Сам атомный реактор охлаждается водой, которая доводится до кипения, второй контур - теплосъем с первого контура, где вода тоже доводится до кипения и парообразования, и третий контур - обычный водоем.





Другой принцип работы напоминает газовый котел в любом доме. Это замкнутая система. Стоит градирня, испарители в местах, где расположен атомный реактор большой мощности. Вода циркулирует внутри этого контура. При этом потребление воды минимальное, как в любой домашней отопительной системе. У вас есть бачок, в котором есть определенный запас воды. Проходя через всю систему, вода охлаждается и снова поступает в реактор, по кругу.





У нас хотят такую АЭС построить?





- Пока нет никакого проекта.





В чем самая большая сложность строительства АЭС?





- Системы защиты. Ранее строительство АЭС не было таким затратным и трудоемким. Но после аварий, которые случились на АЭС (в США - это Три-Майл-Айленд¹, где произошел ядерный взрыв), потом был Чернобыль, потом Фукусима, с каждым разом система безопасности на АЭС совершенствуется. Именно на нее уходят основные затраты. Сейчас системы безопасности должны быть пассивными, т.е. работать без вмешательства человека. Если возникает критическая ситуация, реактор автоматически глушится и таких последствий как в Чернобыле или на Фукусиме не должно быть. Но такие системы очень-очень дороги. Здесь и электроника, и механика, и многократное дублирование систем защиты.





Вы были на общественных слушаниях в Улкене, посвященных выбору места для строительства АЭС. Что можете о них рассказать?





- Давайте начнем с законов Республики Казахстан, касающихся атомной энергетики. Закон гласит, что решение о строительстве АЭС принимает правительство. Проведение референдумов для строительства не требуется. Но есть одна оговорка: должно учитываться мнение людей, которые живут в том регионе, где планируется строительство атомной станции. И вот первые слушания были проведены как раз в том месте, которое пока считается наиболее удобным и привлекательным для строительства. И целью их как раз было узнать мнение населения. В дальнейшем слушания, скорее всего, проведут также в крупных областных центрах: Алматы, Таразе и других, находящихся в той самой трехсоткилометровой зоне.





После слушаний, которые прошли в Улкене, все новостные ресурсы написали, что его жители выступили за строительство АЭС.





- Это надо было видеть… У них очень единодушное отношение к строительству. Они с энтузиазмом встречают это предложение, безо всяких преувеличений.





А как Вы думаете, отчего вдруг такие радость и энтузиазм? Может, на них было оказано какое-то давление?





- Причина энтузиазма проста: в Казахстане много городов, где жизнь едва теплится. Улкен в такой же ситуации. Городок был построен еще в советские времена, в конце 80-х. Население составляет примерно 2 тысячи жителей². Половина домов не заселена, они стоят с выбитыми окнами. В советские времена там собирались строить тепловую электростанцию и угольную станцию по той же самой причине - чтобы завязать юг и север в единую энергосеть. Туда проведена железная дорога, есть много домов в неплохом состоянии. И таких городков по Казахстану много, где были какие-то градообразующие предприятия, которые закрылись, а народ остался ни при чем. У жителей Улкена были надежды на то, что это будет город энергетиков. Но этого не случилось, и сейчас для них строительство атомной станции - шанс на лучшую жизнь. На слушаниях они говорили: "Чего вы тянете? Давайте строить скорее!"





Со сторонниками строительства все понятно. Поговорим теперь о противниках. После слушаний мы наблюдали на опубликованных видео, мягко говоря, бурное обсуждение. Люди буквально бились в истерике и перекрикивали всех, пытаясь что-то доказать.





- С нашей стороны на слушаниях были представители Министерства энергетики и организаций, Национального ядерного центра и Института ядерной физики. Наша задача была ответить на все вопросы о строительстве АЭС: зачем это нужно каковы перспективы и т.д. Также во встрече принимал участие аким Улкена, замакима Жамбылской области и активисты.





Это опять же сторонники строительства. А кто был на другой стороне баррикад и каковы были их аргументы?





- Аргументов я не слышал. Были выкрики отдельных людей. Я сейчас расскажу, как это все происходило. Слушания проходили в актовом зале обычной школы человек на 250. Зал был переполнен. Мы сидели рядом с жителями Улкена, в основном это были женщины, как более активная часть населения, мужчин было меньше, видимо, все на заработках. Жителей Улкена было примерно 30%. Остальные были приезжие, они приехали на автобусах, а кто-то даже прилетел самолетом. Встреча началась в 11.00. И тут случилась вакханалия.





А кто эти приезжие люди? Как они себя позиционировали?





- Они никак не представились, просто начались пляски с плакатами и заявления, что "строительство убьет Казахстан", "все предатели", "вы погубите Балхаш", "это хуже атомной бомбы" и т.д. Эти пляски вуду продолжались около 20-30 минут, ни аким, никто другой не могли их успокоить, все это снималось на камеру. Там было не менее 10 операторов. Но самое интересное - они минут 20 побесновались на камеру, а потом начали потихонечку исчезать. У меня возникло впечатление, что это были проплаченные какие-то люди, они показали себя, отработали деньги, а дальше - все.





Жители Улкена поначалу были ошарашены таким поведением, когда выскакивают, орут, потом сами вступили в дело, и случилась небольшая перепалка. Только когда приезжие стали постепенно уходить, беседа перешла в более спокойное русло. Кстати, позже, когда слушания закончились, мы пересеклись с этим людьми на обеде в кафе и очень мило общались. Они вполне адекватные, но там, в школе, зачем-то устроили целое представление. Ну и, если подумать, их привезли на автобусах, т.е., возможно, кто-то оплатил эту поездку недешевую и даже перелет этим людям.





Интересно, что со стороны жителей Улкена не было вопросов: "Зачем все это нужно?" и "Как все устроено?", в основном на эту тему мы общались с корреспондентами. Зато было много эмоциональных высказываний, что они уже устали жить в таких условиях. И очень рассчитывают, что строительство АЭС поможет все наладить.





На слушаниях также был наш казахстанский защитник природы Мэлс Елеусизов. Он тоже выступал?





- Я раньше пересекался с этим человеком. Он был активным членом движения "Невада - Семипалатинск", когда закрывали ядерный полигон в Семипалатинской области. С тех пор его риторика не изменилась. На слушаниях он поднимал две темы: экология и коррупция. Он тоже говорил, что Балхаш будет потерян, и все прочее. Но мы это уже неоднократно обсуждали в разных аудиториях, не только на этих слушаниях.





Елеусизова многие люди поддержат отчасти потому, что действительно переживают за природу. К тому же не все разбираются в процессах атомной энергетики. А что Вы можете сказать по поводу Балхаша? Грозит ему исчезновение из-за АЭС или не грозит?





- Состояние Балхаша в последнее время не самое лучшее - это факт. Приток воды не растет с годами, значительную часть воды отбирает Китай, ледники активно тают… Тем не менее персонал ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и его гендиректор Тимур Жантикин³ провели очень большую работу по обоснованию того, что атомная станция не нанесет вреда этому водоему. Дело в том, что глубина Балхаша небольшая, в среднем от 6 до 9 метров. А площадь, которую он занимает, достаточно велика, поэтому вода активно испаряется. Даже если озеро будет выступать в качестве охладителя реактора, в этом случае потери воды в Балхаше составят 0,6% от того, что в целом испаряется с его поверхности безо всяких АЭС. Любой желающий с этими материалами ученых может ознакомиться.





Еще один момент: технико-экономического обоснования (далее ТЭО. - Прим. редакции) строительства АЭС еще нет. Сначала с помощью тендера должны определить, кто будет заниматься строительством, потом будут готовить ТЭО. В этом технико-экономическом обосновании есть обязательный раздел, в котором рассматривается экологическое состояние, возможные риски, негативные последствия строительства АЭС для населения и природы и т.д. Раздел проходит экспертизу как на национальном уровне, так и на международном, включая МАГАТЭ и другие организации. Все они дают свою оценку: насколько опасно строительство АЭС в этом регионе, приведет ли оно к потере Балхаша и т.д.





Т.е. говорить об экологических проблемах сейчас, пока нет полного, всеобъемлющего экологического исследования, которое будет проведено силами казахстанских и зарубежных ученых, и обязательно войдет в ТЭО, пока рано. Вот когда все цифры будут на руках, можно будет к ним апеллировать и сказать: вот, смотрите, ребята, какие риски, мы потеряем Балхаш, животный, растительный мир и прочее.





Насколько вообще строительство АЭС в любой стране контролируется международными организациями, в частности МАГАТЭ?





- С МАГАТЭ я достаточно много работал. Они никому ничего не могут приказать. Строить - не строить, убрать - заменить, это решает правительство страны. МАГАТЭ лишь дает рекомендации провести грамотное обследование. Крупные страны, такие как Россия и Китай например, могут прислушаться к этим рекомендациям, но решение принимают полностью самостоятельно.





То есть, по сути, это внутреннее дело страны?





- Совершенно верно.





И нет никаких общепринятых стандартов, без соблюдения которых построить АЭС не дадут?





- Стандарты есть. До начала строительства готовится так называемый Comprehensive report (всеобъемлющий доклад, - Прим. редакции) как для правительства той страны, в которой собираются строить АЭС, так и для МАГАТЭ. И все эти аспекты обсуждаются. Это нужно, в первую очередь, чтобы получить деньги на строительство, которое обойдется примерно в 10-12 миллиардов долларов. Понятно, что такие страны, как, например, Тунис, Белоруссия или Казахстан, не могут залезть в карман и запросто выложить такую сумму. Поэтому берут займы, в ВМФ например. Который, ознакомившись с Comprehensive report, решает, выделять ли этой стране деньги, есть ли в этом такая насущная необходимость, сможет ли страна впоследствии обслуживать станцию и т.д.





Здесь мы переходим к вопросу о коррупции. Многие казахстанцы вполне обоснованно считают, что строительство АЭС может стать способом наживы для чиновников, как это было в случае с другими "проектами века" - печально известным ЛРТ и прочими IT-городками, аэропортами и т.д. А саму АЭС построят как попало и обслуживать ее будут специалисты, не способные даже газовый баллон заправить.





- Аргументов у меня два. Первый - да, коррупция имеет место быть. И что, теперь ничего не делать? Ничего не строить, потому что все равно все украдут?





Второй - строить атомную электростанцию будем не мы, а одна из четырех стран: Россия, Китай, Корея или Франция. Деньги, которые будут вложены в строительство, оговорены заранее. Какие-то работы, конечно, будут выполняться нашими работниками. Например, чтобы выкопать котлован, не нужно приглашать рабочих из России. Ну а сам бак реактора и все остальное оборудование будут монтировать специалисты, которые уже много раз это делали. И это тоже некая гарантия от коррупции и некачественного строительства.





У Казахстана уже есть какие-то предпочтения в выборе страны, которая будет строить АЭС?





- Пока нет. Мое мнение - большую роль будет играть ценовое предложение. Кто даст лучшую цену при одинаковом качестве работы и предоставляемых услуг, тот и будет строить. И второй момент - обращение с радиоактивными отходами. Отработанное ядерное топливо нужно где-то утилизировать. Разные страны к этому по-разному относятся: Россия, например, забирает. У них есть мощности по переработке таких отходов. У Франции тоже есть, у других стран нет, даже у Штатов. США вообще не заморачиваются: отработанное ядерное топливо они вывозят в Атлантический и Тихий океан и там хоронят в стальных и бетонных контейнерах.





В Казахстане, кстати, опыт по захоронению подобных отходов есть, несмотря на отсутствие действующих атомных станций. У нас есть исследовательские реакторы, которые тоже производят отработанное топливо. В нашем ИЯФе, например, есть "могильники", места захоронения слабых радиоактивных отходов. Это достаточно дорогостоящие сооружения, но зато они позволят безопасно утилизировать отработанное топливо.





Кто будет обслуживать станцию после ее запуска?





- Есть разные решения. Например, богатые арабские страны просто покупают нужных специалистов. Что касается Казахстана, у нас была действующая атомная станция⁴, есть большой опыт ее эксплуатации. Также работают исследовательские ядерные реакторы, например водо-водяной реактор в поселке ИЯФ, по принципу которого можно построить АЭС на Балхаше. Т.е. в нашей стране вполне можно проводить обучение необходимых специалистов. Страны, которые будут строить, тоже будут участвовать в их подготовке. Уже есть планы, чтобы открыть определенные специальности в КазНУ, подключить российские вузы, которые предлагают совместные программы подготовки специалистов по обслуживанию атомных станций.





Получается, что строительство АЭС не ограничивается лишь ее возведением. Это огромная комплексная работа по многим направлениям, включая подготовку специалистов. Но если вы говорите, что строительство АЭС занимает лет 10, то на это есть время.





- Есть. И как только будет принято окончательное решение о строительстве, так и надо начинать их готовить. Ведь даже после пяти лет учебы в университете это еще не специалист, а только его "заготовка". Дальше ему нужно пройти обучение на месте, например у нас, в Институте ядерной физики, получить там квалификацию, подготовиться к работе. Потом будет стажировка на станции, подобной той, которая будет строиться у нас, поскольку Казахстан не рискует делать какие-то инновационные проекты, а только хорошо себя зарекомендовавшие и работающие по всему миру. Поэтому окончательную "доводку" специалисты будут проходить там. Трудности, конечно, есть, но это не смертельно. Ну и надо же себя уважать, расти, развиваться, а не заниматься только "черной" работой.





И последний вопрос: насколько сложна АЭС в обслуживании?





- По сравнению с тепловыми электростанциями, на которые ежедневно требуется завозить составы с углем и закидывать их в топку вагонами, современные АЭС требуют загрузки топлива один раз в 2-3 года. Расчетный срок работы станции от 50 до 100 лет. И если первые лет 20 страна возвращает деньги за ее строительство, то потом начинает на этом зарабатывать, продавая электроэнергию в соседние страны. И, повторюсь, АЭС - это непрекращающаяся и не зависящая ни от чего выработка электроэнергии, ее базовый источник, который способен спасти Казахстан от энергодефицита на долгие годы.





Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.





¹Авария на АЭС Три-Майл-Айленд (англ. Three Mile Island Accident) - крупнейшая авария в истории коммерческой атомной энергетики США, произошедшая 28 марта 1979 года на втором энергоблоке станции по причине своевременно не обнаруженной утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива. В ходе аварии произошло расплавление около 50 % активной зоны реактора, после чего энергоблок так и не был восстановлен. Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению, однако радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались несущественными. Авария усилила уже существовавший кризис в атомной энергетике США и вызвала всплеск антиядерных настроений в обществе. Хотя всё это и не привело к мгновенному прекращению роста атомной энергетической отрасли США, её историческое развитие было остановлено. После 1979 и до 2012 года ни одной новой лицензии на строительство АЭС не было выдано, а ввод в строй 71 ранее запланированной станции был отменен ( материал из Википедии)





²По последним данным, население поселка Улкен составляет 1 738 жителей.





³В ноябре 2021 года в интервью агентству Interfax-Казахстан Тимур Жантикин высказал свою точку зрения по поводу строительства АЭС в Казахстане, а также поделился мнением, какая модель АЭС подходит для страны, и где она должна располагаться.



