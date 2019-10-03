Казахстану предложили войти в акционерный капитал крупнейших белорусских компаний

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Ереван. 2 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Ереване провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи, состоявшейся на полях Высшего Евразийского экономического совета , президенты обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества Казахстана и Беларуси. Особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям и взаимодействию в рамках международных организаций, проинформировала пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность предстоящего визита Александра Лукашенко в Казахстан.

Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами носят стратегический характер. В Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет", - сказал глава государства.

В свою очередь президент Беларуси подчеркнул, что его предстоящий визит в Казахстан станет началом нового этапа в двустороннем сотрудничестве.

Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество. Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений", - отметил Александр Лукашенко.

О встрече глав двух государств сообщил и официальный интернет-портал президента Беларуси.

Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам", - цитирует портал Александра Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси с большим вниманием следят за работой Касым-Жомарта Токаева и его становлением на президентском посту, хотя опыта политику не занимать.

Это большая ценность, что нам не надо начинать с нуля: мы уже знаем немного друг о друге и встречались до того, как вы начали работать президентом", - заметил он.

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