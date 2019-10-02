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Страны ЕАЭС подписали с Сингапуром соглашение о свободной торговле

01.10.2019, 19:35 8101
Ереван. 1 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета заместители премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Сингапура подписали Соглашение о свободной торговле и Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами - членами ЕАЭС и Сингапуром, передает Kazakhstan Today.
 
На церемонии подписания присутствовали главы государств - членов ЕАЭС и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун.
 

Соглашение о свободной торговле с Сингапуром закрепит имеющиеся торговые связи и прежде всего расширит возможности для сотрудничества, поскольку предусматривает беспошлинную торговлю практически всеми товарами, за исключением перечня чувствительных товаров со стороны государств-членов ЕАЭС. Это некоторые виды сельскохозяйственных товаров (говядина, молоко, детское питание, сыр, сахар), а также легковые автомобили, такая промышленная продукция как полипропилен и другое", - сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК. 

 
Отмечается, что Сингапур отменяет все таможенные пошлины с момента вступления соглашения в силу, в то время как страны ЕАЭС будут проводить свою либерализацию поэтапно (со сроком до 10 лет).
 
По информации ведомства, за первое полугодие 2019 года объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Сингапуром составил $116,8 млн, при этом экспорт из Казахстана - $94,8 млн, импорт - $ 21,9 млн. На текущий момент основной экспорт из Казахстана состоит из сырьевых товаров.
 

Подписание Соглашения о свободной торговле и Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром станет стимулом для активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром, а также долгосрочной основой для установок благоприятного торгового режима для казахстанских товаров. Сингапур является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Подписанные сегодня соглашения позволят диверсифицировать структуру нашего экспорта и послужат дополнительным стимулом для наращивания объемов производства экспортоориентированной продукции", - сказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. 

 
Соглашение предусматривает предоставление правовой защиты в отношении соблюдения международных стандартов по применению мер защиты внутреннего рынка, процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, осуществления переводов и платежей за поставки продукции.
 
Также Соглашение о свободной торговле будет способствовать развитию сотрудничества в сфере таможенного администрирования, интеллектуальной собственности, конкуренции, электронной торговли, государственных закупок.
 

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