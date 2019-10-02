Президент Казахстана и премьер-министр Армении отметили потенциал для расширения сотрудничества

Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Никола Пашиняна за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он также отметил налаженный доверительный диалог между странами, сообщила пресс-служба Акорды.
Казахский народ проявляет к армянскому народу самые тёплые чувства. Желание развивать отношения между нашими странами очень большое. Нам нужно обратить особое внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Необходимо активизировать работу и искать дополнительные возможности", - подчеркнул глава государства.
В свою очередь Никол Пашинян выразил уверенность в дальнейшей активизации казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.
Наши торгово-экономические отношения в последнее время активизировались. Но, я думаю, наш потенциал намного больше. Нам надо поработать над реализацией этого потенциала, Евразийский экономический союз открывает новые возможности для наших стран", - сказал премьер-министр Армении.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев сегодня на площадке Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Армении, провел встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунном и президентом Ирана Хасаном Рухани.
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