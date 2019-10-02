Президент Казахстана и премьер-министр Армении отметили потенциал для расширения сотрудничества

Ереван. 1 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Ереване встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив с ним вопросы двустороннего торгово-экономического партнерства и сотрудничества в транспортно-логистической сфере, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Никола Пашиняна за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он также отметил налаженный доверительный диалог между странами, сообщила пресс-служба Акорды.

Казахский народ проявляет к армянскому народу самые тёплые чувства. Желание развивать отношения между нашими странами очень большое. Нам нужно обратить особое внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Необходимо активизировать работу и искать дополнительные возможности", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Никол Пашинян выразил уверенность в дальнейшей активизации казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.

Наши торгово-экономические отношения в последнее время активизировались. Но, я думаю, наш потенциал намного больше. Нам надо поработать над реализацией этого потенциала, Евразийский экономический союз открывает новые возможности для наших стран", - сказал премьер-министр Армении.

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