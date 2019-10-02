Токаев прибыл в Ереван для участия в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вчера вечером прибыл в столицу Республики Армения в город Ереван, передает Kazakhstan Today.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Республики Армения в город Ереван для участия в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета", - написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Помимо лидеров государств-членов Евразийского экономического союза (Казахстана, России, Армении, Беларуси и Кыргызстана), на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также почетные гости: президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, сообщает ТАСС

Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах.

Члены Высшего совета рассмотрят текущие вопросы деятельности ЕАЭС, перспективные направления развития интеграционных процессов, наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка союза и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Планируется, что лидеры ЕАЭС утвердят Концепцию формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Будут также согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год. В ходе заседания Высшего совета состоится подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

Еще один пункт повестки заседания - назначение нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На этот пост предложен советник президента РФ Сергей Глазьев. Ранее должность занимала Татьяна Валовая, которая в августе возглавила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства