Токаев пригласил премьер-министра Сингапура и президента Ирана посетить Казахстан

Ереван. 1 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на площадке Высшего Евразийского экономического совета , который проходит в Армении, провел встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунном и президентом Ирана Хасаном Рухани, передает Kazakhstan Today.

В беседе с Ли Сянь Лунном глава государства отметил дружественный характер отношений двух стран, сообщили в пресс-службе Акорды.

В Казахстане очень уважают вашу страну. Мы до сих пор помним, что отец-основатель современного Сингапура, ваш отец Ли Куан Ю, у которого были близкие отношения с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в начале 90-х годов посещал Казахстан. Я думаю, у нас есть определенная основа для тесных отношений между нашими странами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь премьер-министр Сингапура подтвердил намерение продолжить укрепление взаимоотношений двух государств.

Мы будем рады и дальше развивать это сотрудничество. Я с нетерпением жду совместной работы с вами в качестве президента", - сказал он.

Стороны отметили расширение двусторонних торгово-экономических , инвестиционных связей, а также растущее взаимодействие в рамках Международного финансового центра "Астана".

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Сингапура посетить Казахстан.

Мы с нетерпением ждем вас в Казахстане в любое удобное для вас время. Ваш визит предоставит хорошую возможность обсудить ряд конкретных вопросов для развития взаимного сотрудничества", - подчеркнул президент.

Между тем в ходе встречи с Хасаном Рухани были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической , сельскохозяйственной сферах .

Президент Казахстана подчеркнул необходимость дальнейшего расширения связей между странами, а также укрепления взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

В завершение встречи глава государства пригласил Хасана Рухани посетить Казахстан с официальным визитом.

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