В Жезказгане вручили премию "Тулга"

Караганда. 9 октября. Kazakhstan Today - В Жезказгане прошла церемония вручения премии "Тулга" работникам сферы образования, искусства и СМИ. Мероприятие было приурочено к 125-летию государственного и общественного деятеля Сакена Сейфуллина, а также 100-летию газеты "Егемен Казакстан", передает Kazakhstan Today.

Премию "Тулга" в рамках программы "Рухани жангыру" учредил меценат, заместитель председателя АНК Карагандинской области, депутат областного маслихата Бекзат Алтынбеков, сообщили в пресс-службе акима региона.

Итак, в номинации "За вклад в развитие СМИ" премию имени Сакена Сейфуллина получил корреспондент газеты "Егемен Казакстан" в Карагандинской области Кайрат Абилда. Вторую премию имени Алихана Бокейханова в этой же номинации получил корреспондент газеты "Егемен Казакстан" в Жамбылской области Хамит Есаман.

В номинации "За вклад в воспитание будущего поколения и развитие образования" были награждены:

премией имени Шабалы Бейсенбековой - директор Казахской гимназии №8 города Жезказгана Сара Абдикерова;

премией имени Нурии Жумажановой - директор школы №1 Абдирахман Муханбетжанулы.

В номинации "За вклад в развитие искусства и за мастерство в образе своих героев" вручили:

премию имени Жанат Хаджиевой - Кенжетаю Абильдину;





премию имени Досжана Жанботаева - актёру Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова Дархану Сулейменову;

премию имени Кенеса Нурланова - заслуженному деятелю РК Боранбаю Молдабаеву;

премию имени Конысбека Бегайдарова - талантливому актёру, выпускнику Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова Олжасу Бегайдару;

премию имени Серика Булгакбаева - актёру Казахского музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова Нуржану Бейсбекову;

премию имени Райхан Ибраевой - актрисе Злихе Абдирасиловой;

премию имени Кайрата Кемалова - актёру Областного каздрамтеатра имени С. Сейфуллина Куанышу Жагипарову.

Обладателями премии "ТУЛГА" стали:

коллектив газеты "Егемен Казакстан";

педагог-ветеран, Почётный гражданин города Сатпаева, обладательница ордена "Курмет" Шабал Бейсенбекова;

актёр кино и театра, народный артист РК Жанботаев Досжан Абдиралимулы.

Также за вклад в развитие казахской песни грант "Онер гранты" получила поэтесса, композитор, певица, заслуженный деятель РК Елена Абдикалыкова.

Главная цель премии - это отметить достижения, поднять имидж и вдохновить выдающихся людей нашего времени", - отметил Бекзат Алтынбеков.

По информации пресс-службы, обладателям премии "Тулга" были вручены специальная скульптура, диплом, нагрудный значок и денежный подарок.

В рамках мероприятия гости также возложили цветы к памятникам Каныша Сатпаева, Кетбуги би и Сакена Сейфуллина. Кроме того, в Казахской гимназии №8 была организована встреча с руководителем газеты "Егемен Казакстан" Дарханом Кыдыралиевым.

После, в рамках благотворительного каравана АНК, многодетным семьям вручили бытовую технику и денежные сертификаты. Мероприятие завершилось концертной программой.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства