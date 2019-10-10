В Жезказгане вручили премию "Тулга"

Премию "Тулга" в рамках программы "Рухани жангыру" учредил меценат, заместитель председателя АНК Карагандинской области, депутат областного маслихата Бекзат Алтынбеков, сообщили в пресс-службе акима региона.
Итак, в номинации "За вклад в развитие СМИ" премию имени Сакена Сейфуллина получил корреспондент газеты "Егемен Казакстан" в Карагандинской области Кайрат Абилда. Вторую премию имени Алихана Бокейханова в этой же номинации получил корреспондент газеты "Егемен Казакстан" в Жамбылской области Хамит Есаман.
В номинации "За вклад в воспитание будущего поколения и развитие образования" были награждены:
- премией имени Шабалы Бейсенбековой - директор Казахской гимназии №8 города Жезказгана Сара Абдикерова;
- премией имени Нурии Жумажановой - директор школы №1 Абдирахман Муханбетжанулы.
В номинации "За вклад в развитие искусства и за мастерство в образе своих героев" вручили:
- премию имени Жанат Хаджиевой - Кенжетаю Абильдину;
- премию имени Досжана Жанботаева - актёру Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова Дархану Сулейменову;
- премию имени Кенеса Нурланова - заслуженному деятелю РК Боранбаю Молдабаеву;
- премию имени Конысбека Бегайдарова - талантливому актёру, выпускнику Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова Олжасу Бегайдару;
- премию имени Серика Булгакбаева - актёру Казахского музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова Нуржану Бейсбекову;
- премию имени Райхан Ибраевой - актрисе Злихе Абдирасиловой;
- премию имени Кайрата Кемалова - актёру Областного каздрамтеатра имени С. Сейфуллина Куанышу Жагипарову.
Обладателями премии "ТУЛГА" стали:
- коллектив газеты "Егемен Казакстан";
- педагог-ветеран, Почётный гражданин города Сатпаева, обладательница ордена "Курмет" Шабал Бейсенбекова;
- актёр кино и театра, народный артист РК Жанботаев Досжан Абдиралимулы.
Также за вклад в развитие казахской песни грант "Онер гранты" получила поэтесса, композитор, певица, заслуженный деятель РК Елена Абдикалыкова.
Главная цель премии - это отметить достижения, поднять имидж и вдохновить выдающихся людей нашего времени", - отметил Бекзат Алтынбеков.
По информации пресс-службы, обладателям премии "Тулга" были вручены специальная скульптура, диплом, нагрудный значок и денежный подарок.
В рамках мероприятия гости также возложили цветы к памятникам Каныша Сатпаева, Кетбуги би и Сакена Сейфуллина. Кроме того, в Казахской гимназии №8 была организована встреча с руководителем газеты "Егемен Казакстан" Дарханом Кыдыралиевым.
После, в рамках благотворительного каравана АНК, многодетным семьям вручили бытовую технику и денежные сертификаты. Мероприятие завершилось концертной программой.
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