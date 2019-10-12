Токаев: в Казахстане категорически против искажения истории Второй мировой войны

Ашхабад. 11 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Совета глав государств СНГ заявил о том, что в Казахстане категорически против искажения истории Второй мировой войны, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении президент Казахстана отметил символичность объявления 2020 года в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Акорды.

В те героические годы наши народы, включая казахстанцев, встали единым несокрушимым фронтом перед лицом нацистской угрозы. Увековечение памяти павших на полях сражений, воздание почестей ветеранам и труженикам тыла остается нашим общим долгом. Мы в Казахстане категорически против искажения истории Второй мировой войны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В пресс-службе также проинформировали, что после завершения заседания Совета глав государств СНГ были подписаны следующие документы:

1. Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств;

2. Обращение глав государств-участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

3. Конвенция государств-участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы;

4. Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы.

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