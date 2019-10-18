Сенат ратифицировал соглашения Казахстана с Арменией и с Северным инвестиционным банком

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента палата ратифицировала два международных документа, передает Kazakhstan Today.

В частности, ратифицировано Рамочное соглашение между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, который является крупнейшим кредитно-финансовым институтом стран Скандинавии и Балтии.

Соглашением устанавливаются нормы, в частности, по конвертируемости валюты и переводам денежных средств, проведению тендеров по условиям Северного инвестиционного банка, а также освобождению его от налогообложения. Реализация Соглашения предоставит Казахстану возможность привлечения инвестиций в водоснабжение, транспорт, энергетику, промышленный сектор и другие сферы", - разъяснили в пресс-службе палаты.

Предметом Соглашения является взаимодействие двух стран в области гражданской обороны, предупреждения природных и техногенных рисков, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов гражданской обороны по оказанию добровольной и взаимной помощи в случаях аварий, бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Соглашением регламентированы формы сотрудничества, условия и виды оказания помощи, порядок руководства работой по оказанию помощи и другие вопросы, связанные с пересечением государственной границы, возмещение расходов, причинением ущерба и финансированием оказываемой помощи", - уточнили в пресс-службе.

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